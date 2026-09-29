Нетаньяху предупредил о возможной атаке на Израиль перед выборами

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утверждает, что существует угроза атаки на его страну в преддверии парламентских выборов, назначенных на 27 октября. Он заявил об этом в видеообращении, записанном на авиабазе ВВС Израиля Тель-Ноф и распространенном канцелярией главы правительства.

«У нас есть указания на то, что перед выборами наши враги попытаются напасть на нас. Поэтому отсюда, с этой базы ВВС, откуда действует длинная рука Государства Израиль, я обращаюсь к ним с посланием: не связывайтесь с нами — ни сейчас, ни потом. Наша длинная рука дотянется до вас где угодно и когда угодно», — сказал он.

Парламентские выборы в Израиле пройдут 27 октября. По их итогам будет сформирован Кнессет (парламент) нового созыва, после чего лидеру партии, получившей наибольшее количество мандатов, будет поручено формирование нового правительства. На данный момент, согласно последним опросам, блок нынешней правящей коалиции во главе с партией «Ликуд» Нетаньяху и объединенная оппозиция идут вровень. При этом ни одна из сторон не набирает большинства в 61 из 120 мест в Кнессете, необходимого для формирования правящей коалиции.