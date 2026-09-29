Госслужба сделала заявление из-за надписи на русском языке на памятнике шаху Исмаилу Хатаи в Баку - ФОТО

Государственная служба по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры сделала заявление в связи с надписью на русском языке на табличке, расположенной на памятнике шаху Исмаилу Хатаи в Баку.

Отметим, что на табличке памятника на русском языке размещена надпись: «Посвящается моему внуку Исмаилу Атакишиеву - Ибрагим Зейналов», которая вызвала споры в социальных сетях. Подчеркнем, что одним из авторов памятника является народный художник Ибрагим Зейналов.

«Памятник шаху Исмаилу Хатаи, расположенный в Хатаинском районе Баку, был установлен в 1993 году. Постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики №132 от 2 августа 2001 года он был взят под государственную охрану как монументальный и мемориальный памятник национального значения» - об этом говорится в сообщении Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры.

В сообщении отмечается, что нанесение на находящиеся под государственной охраной памятники каких-либо дополнительных надписей, элементов или иных вмешательств, не связанных с их историческими, художественными и архитектурными особенностями, недопустимо. Подчеркивается, что подобные вмешательства не только наносят ущерб художественно-эстетическому облику памятника, но и приводят к искажению его сути, исторического и культурного значения.

Вопрос о нанесении упомянутой надписи на табличку, расположенную на постаменте памятника, в настоящее время изучается Государственной службой по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры.

В то же время данный вопрос будет детально рассмотрен совместно с соответствующими органами местной исполнительной власти, а также в рамках Экспертной комиссии по произведениям изобразительного и декоративно-прикладного искусства, действующей при Министерстве культуры.

«О результатах проверки будет предоставлена дополнительная информация» - подчеркивают в Госслужбе.