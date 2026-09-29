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Апология лжи: Christian Solidarity International превращает провокацию в правозащиту

Себа Агаева17:06 - Сегодня
Апология лжи: Christian Solidarity International превращает провокацию в правозащиту

С трибуны 63-й сессии Совета ООН по правам человека вновь прозвучали заявления, не имеющие ничего общего с объективной реальностью и международно-правовыми стандартами. 

Директор по защите общественных интересов правозащитной организации Christian Solidarity International Джоэл Велдкамп позволил себе серию голословных выпадов в адрес Азербайджана, обвинив Баку в «этнических чистках», «изгнании христианского населения» из Карабаха и уничтожении культурного наследия. Эта риторика, щедро приправленная эмоциональными манипуляциями, представляет собой прямую попытку ревизии истории. За громкими фразами швейцарской структуры скрывается не защита прав человека, а последовательное продвижение сепаратистского нарратива и оправдание марионеточного режима, который на протяжении трех десятилетий удерживал азербайджанские территории под оккупацией.

Пытаясь придать своим заявлениям правовой вес, Велдкамп оперирует термином «этническая чистка», который полностью отсутствует в понятийном аппарате международного права. Ни Конвенция о предупреждении преступления геноцида 1948 года, ни Женевские конвенции, ни Римский статут Международного уголовного суда не содержат подобной формулировки. Единственной релевантной категорией в данном контексте является «депортация или насильственное перемещение населения» (статья 7 Римского статута), требующая четкого документального подтверждения принудительных действий — выселения по спискам, применения силы к гражданским лицам или организованного изгнания. Однако представитель CSI не приводит ни одного подобного факта, поскольку никаких принудительных мер не предпринималось. Военно-политическое руководство Азербайджана в 2023 году провело точечную антитеррористическую операцию исключительно против незаконных вооруженных формирований, после чего армянскому населению Карабахского региона была официально предложена программа реинтеграции. Для этого запущен специальный государственный интернет-портал, а в Евлахе и Ходжалы состоялись прямые встречи с представителями армянских жителей. Добровольный исход населения стал результатом многолетней пропаганды страха, сеявшейся бывшим марионеточным режимом, чьи лидеры опасались справедливого суда за совершенные преступления.

Документальная правда против манипуляций

Обвинения в адрес Баку полностью разбиваются о зафиксированные факты и официальные отчеты профильных международных институтов. 1 октября 2023 года Карабахский регион, включая город Ханкенди, посетила первая за три десятилетия миссия ООН во главе с резидентом-координатором. В итоговом документе четко констатировано: гражданская инфраструктура — школы, больницы, жилые дома — не подверглась разрушениям, а объекты культурного и религиозного наследия остались нетронутыми. Более того, эксперты зафиксировали отсутствие любых сообщений о насилии в отношении гражданских лиц со стороны азербайджанских военнослужащих после прекращения огня.

Особое раздражение ангажированных псевдоправозащитников вызывает тот факт, что международное сообщество получает возможность видеть реальное положение дел в регионе без посредников и пропагандистских фильтров. Обвинения Джоэла Велдкампа в связи с недавней поездкой 150 дипломатов из 58 стран и 9 международных организаций в Ханкенди, Шушу, Агдере и Кяльбаджар представляют собой отчаянную попытку поставить под сомнение открытость Азербайджана. Представители мирового дипломатического корпуса своими глазами увидели масштабные восстановительные работы, инфраструктурное строительство и возвращение мирной жизни на освобожденные территории.

Что касается спекуляций вокруг христианского наследия, то именно Азербайджан сегодня обеспечивает подлинную сохранность, научную реставрацию и защиту всех историко-архитектурных памятников в Карабахе. В ходе визита в монастырские комплексы Гянджасар и Худавенг иностранным дипломатам были продемонстрированы исторические факты, подтверждающие принадлежность этих объектов к богатому наследию древней Кавказской Албании, а также масштабы архитектурных фальсификаций, совершенных в годы армянской оккупации. Попытки CSI выдать восстановление исторической правды за «дезинформацию» свидетельствуют лишь о том, что лоббисты сепаратизма панически боятся прямой демонстрации фактов международным наблюдателям.

Юридическая несостоятельность и политическая ангажированность

Особый цинизм ситуации заключается в том, что структуры вроде Christian Solidarity International в течение тридцати лет хранили полное молчание, когда свыше миллиона азербайджанцев подверглись настоящей депортации, лишившись своих домов и фундаментальных прав. В те годы ни CSI, ни их партнеры не выступали с трибуны ООН с требованиями защитить жертв этнических чисток в Ходжалы, Шуше или Агдаме. Сегодня же, когда Азербайджан в полном соответствии с Уставом ООН и нормами международного права восстановил свой суверенитет и территориальную целостность, псевдоправозащитники пытаются спекулировать на теме добровольно покинувших Карабах армян и призывают к вмешательству во внутренние дела государства. Попытки навязать Баку внешние «мирные форумы», инициированные парламентом Швейцарии или иными ангажированными площадками, представляют собой прямой подрыв двустороннего переговорного процесса и содействие реваншистским силам.

В этом же ряду находится и тезис об «удерживании лиц по политическим мотивам», который является прямой подменой юридических реалий. Находящиеся под стражей в Баку лица привлечены к уголовной ответственности за тяжелейшие преступления против мира, человечности и военные преступления, совершенные в период оккупации азербайджанских земель: финансирование и организацию терроризма, пытки гражданских лиц и военнопленных, массовые убийства. Процессуальные действия в отношении них велись в строгом соответствии с законодательством Азербайджана и международными стандартами правосудия. Обозначение организаторов сепаратистского террора «политическими заключенными» — это недопустимая попытка вывести преступников из-под уголовной ответственности, напрямую посягающая на принцип верховенства права.

Мир требует отказа от реваншизма

Строительство прочного и долговременного мира в регионе невозможно на основе лжи и лоббирования интересов бывших сепаратистских сил. Права человека не могут использоваться в качестве инструмента давления и политического шантажа суверенного государства, решившего многолетний конфликт и создавшего условия для стабильности и экономического развития всего региона.

Демарш Джоэла Велдкампа в Совете ООН — наглядный пример того, как Christian Solidarity International окончательно трансформировалась из правозащитной структуры в рупор реваншизма. Открытое отстаивание интересов лиц, ответственных за оккупацию и военные преступления, лишь подрывает доверие к подобным институтам. Пока отдельные западные НПО продолжают тиражировать ангажированные штампы, Азербайджан сосредоточен на практической работе: восстановлении освобожденных территорий, возвращении бывших вынужденных переселенцев и формировании новой архитектуры безопасности на Южном Кавказе.

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