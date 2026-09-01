В результате российского удара по депо «Укрзалізниці» в Киеве погибли семь человек

В ночь на вторник российские войска нанесли удар баллистическими ракетами по железнодорожному депо и другим ж/д объектам в Киеве, в результате атак погибли семь человек, включая шестерых работников "Укрзалізниці" ("Украинские железные дороги").

Об этом в Facebook сообщил глава "Укрзалізниці" Александр Перцовский.

По его словам, удар был прицельным, один сотрудник госпитализирован с ранениями, ему оказывают необходимую помощь.

Руководитель компании рассказал о масштабных разрушениях: рядом с депо полностью разрушен цех, спасатели до сих пор устраняют ряд возгораний.

На двух гонках из-за удара временно закрывали движение.