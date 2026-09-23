Главы МИД Польши и Беларуси встретились впервые за 10 лет

Глава МИД Польши Радослав Сикорский 22 сентября встретился в Нью-Йорке с министром иностранных дел Беларуси Максимом Рыженковым. По словам польского дипломата, переговоры были посвящены «стабилизации отношений» между двумя странами, а также вопросу открытия нового здания посольства Польши в Минске.

Отвечая на вопрос журналистов о том, можно ли считать встречу «прорывом», учитывая, что переговоров на таком уровне не проводилось с 2016 года, Сикорский отметил более нормализованную ситуацию на границе и освобождение политических заключенных в Беларуси, среди которых был журналист и активист Союза поляков Беларуси Анджей Почобут.

В ходе встречи стороны также обсудили ситуацию на границе и вопросы региональной безопасности. Кроме того, Сикорский попросил белорусского коллегу не допускать использования территории Беларуси Россией для пролета дронов и ракет.

Источник: TVP.info