Каллас призвала ЕС передать Украине ракеты с истекающим сроком хранения

Глава евродипломатии Кая Каллас призвала страны Евросоюза передать Украине ракеты-перехватчики, срок хранения которых вскоре истекает.

Об этом она заявила в своей соцсети Х перед неформальной встречей министров обороны ЕС в Ирландии.

«Июль и август стали самыми смертоносными месяцами для гражданского населения Украины. Россия усиливает эскалацию, чтобы нанести украинцам как можно больший ущерб, чтобы сломить их. Мы знаем, что некоторые страны имеют ракеты-перехватчики, срок годности которых вскоре истечет. Было бы очень хорошо, если бы их передали Украине, чтобы она могла использовать их для защиты своих людей», — подчеркнула Каллас.