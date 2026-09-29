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Вынесен приговор «хаджи», совершившему кражи в мечети и молитвенной комнате «Dəniz Mall»

Редакция 1news18:30 - Сегодня
Вынесен приговор «хаджи», совершившему кражи в мечети и молитвенной комнате «Dəniz Mall»

В Баку вынесен приговор Г.В., обвиняемуму в краже двух мобильных телефонов — из молитвенной комнаты торгового центра «Dəniz Mall» и мечети Биби-Эйбат.

Как сообщает Qaynarinfo, ранее судимый за кражу Г.В., признан виновным по статье 177.2.2 Уголовного кодекса Азербайджана (повторная кража).

Согласно обвинению, в январе 2026 года Г.В. пришел в молитвенную комнату на минус втором этаже «Dəniz Mall». Увидев, что один из посетителей вышел, чтобы совершить омовение, он забрал оставленный под курткой телефон iPhone 15 Pro Max и скрылся. Стоимость телефона составила 1700 манатов. Позже он продал его за 440 манатов в одном из магазинов возле станции метро «28 Мая».

Через несколько дней он отправился в мечеть Биби-Эйбат. Воспользовавшись тем, что посетитель оставил куртку без присмотра на вешалке во время омовения, Г.В. похитил из ее кармана iPhone 17 Pro. Стоимость телефона оценили в 3000 манатов. Его он также продал тому же магазину возле станции метро «28 Мая» — за 600 манатов.

Сотрудник магазина на суде рассказал, что Г.В. представился «хаджи» и заявил, что оба телефона принадлежат ему. По его словам, он не знал, что устройства были украдены, и не стал бы покупать их, если бы знал об этом.

В суде Г.В. признал свою вину частично, однако подтвердил показания, данные на предварительном следствии, где признался в совершении обеих краж.

Выяснилось, что ранее Г.В. уже был осужден за кражу. В 2023 году Ширванский городской суд приговорил его к 3 годам 6 месяцам лишения свободы. Он освободился после отбытия наказания в 2023 году.

Суд учел наличие непогашенной судимости и признал новое преступление рецидивом, что было расценено как отягчающее обстоятельство. Также было принято во внимание, что ущерб потерпевшим не возмещен.

В итоге Г.В. приговорили к 3 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в учреждении исполнения наказаний строгого режима.

До вступления приговора в законную силу избранная в отношении Г.В. мера пресечения в виде заключения под стражу оставлена без изменений.

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