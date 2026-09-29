Между Азербайджаном и Россией состоялся обмен мнениями о перспективах развития связей в правовой сфере

29 сентября в Москве состоялась встреча между генеральным прокурором Азербайджана Кямраном Алиевым и председателем Верховного суда России Игорем Красновым.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, отмечалась важная роль отношений, основанных на дружбе и взаимном доверии между главами государств, в развитии связей между Азербайджаном и Россией. Подчеркивалось, что отношения между нашими странами развиваются на основе принципов стратегического партнерства и союзнического взаимодействия, имеется прочная база для расширения взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах.

Генеральный прокурор сообщил, что связи между прокурорскими органами двух стран, сформировавшиеся на протяжении долгих лет, находятся на высоком уровне, и отметил осуществление эффективного сотрудничества в направлениях взаимной правовой помощи, борьбы с преступностью, обмена опытом и информацией.

В ходе встречи были обсуждены перспективы дальнейшего развития связей в правовой сфере между Азербайджаном и Россией, дальнейшее укрепление институционального сотрудничества, взаимный обмен опытом, а также возможности сотрудничества в области юридического образования и профессиональной подготовки кадров. В связи с этим состоялся обмен мнениями о перспективах расширения связей, поощрения совместных научно-практических мероприятий, тренингов и обмена опытом.

И. Краснов выразил заинтересованность в развитии конструктивных отношений, прочного, основанного на доверии и долгосрочного сотрудничества с азербайджанскими коллегами, а также выразил уверенность в том, что прошедшая встреча внесет вклад в дальнейшее развитие связей между соответствующими структурами двух стран.

В рамках встречи К. Алиев вручил И. Краснову юбилейную медаль Азербайджанской Республики «100-летие Прокуратуры Азербайджана (1918-2018)».