Путин: военной базы в Гюмри не будет завтра, если Ереван не заинтересован в ней

Российской военной базы в армянском Гюмри не будет, если Ереван не заинтересован в ней.

Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Бишкеке, передает РИА Новости.

«Если Армения считает, что российская база [в Гюмри] Армении не нужна, мы уйдем хоть завтра. Но Армения к этому готова? Пожалуйста, навязывать мы никому ничего не будем. А если армянский народ хочет, чтобы там было какое-то российское военное крыло рядом, то мы останемся, будем работать, сотрудничать», — подчеркнул глава государства.