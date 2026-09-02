По инициативе Мехрибан Алиевой повышается зарплата более 72 тыс. медработников TƏBİB - ФОТО

Развитие системы здравоохранения Азербайджана, внедрение передовых стандартов в этой сфере, а также укрепление социального благосостояния медицинских работников всегда находились в центре внимания руководства страны, а меры, реализуемые в этом направлении, носили последовательный характер.

Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева выступила с инициативой повышения заработной платы медицинских работников, работающих в системе Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), с целью улучшения их материального благосостояния, повышения оценки их труда и укрепления человеческого капитала в системе здравоохранения. Президент Ильхам Алиев положительно оценил инициативу и дал соответствующее поручение по ее реализации.

Как сообщает Trend, об этом заявил исполнительный директор TƏBİB Анар Байрамов на сегодняшней пресс-конференции.

По его словам, в соответствии с реформой оплаты труда новые правила будут применяться с 1 сентября 2026 года и охватят 72 212 медицинских работников, занятых в медицинских учреждениях, подведомственных TƏBİB.

Из них 15 804 человека (21,9%) - врачи, 36 041 человек (49,9%) - средний медицинский персонал, а 20 367 человек (28,2%) - младший медицинский персонал.

Согласно новому решению, общее повышение заработной платы медицинских работников составит до 135%.

Для финансирования повышения заработной платы в фонд оплаты труда будет дополнительно выделено 189 миллионов манатов.