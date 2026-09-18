СГБ Азербайджана провела контртеррористические операции в 5 странах, задержаны 11 человек - ВИДЕО

Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана провела контртеррористическую операцию, задержаны 11 человек.

Об этом говорится в сообщении СГБ.

В ходе антитеррористических и оперативно-розыскных мероприятий, проводимых СГБ Азербайджана, были выявлены преступные деяния граждан АР и иностранных государств, связанные с тайной организацией, подготовкой к терроризму и финансированием терроризма.

По информации СГБ, было установлено, что в рамках указанных мероприятий ранее осужденный за совершение преступных деяний в составе террористической группировки под названием Sumqayıt camaatı Вугар Абдуллаев вступил в преступный сговор с гражданами Азербайджана Джалалом Гаджиевым, Джавидом Алиевым, Ниджатом Ахмедовым, Назимом Алиевым, Илькином Гасанзаде и другими с целью совершения покушений на жизнь общественных и религиозных деятелей в АР. Проведенные ими с этой целью тайные встречи и телефонные разговоры были зафиксированы и задокументированы.

"В ходе следственно-оперативных мероприятий по возбужденному уголовному делу было установлено, что члены преступного сообщества с целью совершения покушений на жизнь граждан АР, заранее выбранных в качестве целей, изучали их постоянные маршруты передвижения и состояние личной охраны, собирали соответствующую информацию, а после совершения планируемых преступлений договорились бежать в находящиеся за рубежом зоны конфликтов.

Кроме того, в ходе расследования было установлено, что член преступного сообщества Джалал Гаджиев непосредственно, а также через находящихся за пределами страны граждан АР Айхана Гусейнова, Эльшана Аскерова, Фахраддина Иманова, Наиля Расулова, Эльгюна Исмаилова и других организовал финансирование посредством криптовалютных систем лиц, участвующих в вооруженных конфликтах на почве религиозного радикализма за пределами АР, в том числе лиц, связанных с признанными на международном уровне террористическими организациями.

В связи с совершением указанными лицами преступлений, связанных с финансированием терроризма, были получены многочисленные достоверные доказательства относительно источников денежных средств, собранных под видом проведения различных религиозных обрядов посредством фальшивых объявлений, размещенных в социальных сетях, а также механизмов денежных переводов", - отмечается в информации ведомства.

В СГБ подчеркнули, что в результате совместных мероприятий с органами безопасности и специальными службами других государств был выявлен широкий круг лиц, входящих в преступное сообщество, состоящее из проживающих в различных странах лиц, участвующих в финансировании международного терроризма. В результате параллельных антитеррористических мероприятий, проведенных на территории пяти стран, в общей сложности были задержаны десять членов группировки. Один из задержанных за рубежом, Эльшан Аскеров, был экстрадирован в Азербайджанскую Республику.

"Члены преступной группы Вугар Абдуллаев, Джалал Гаджиев, Джавид Алиев, Ниджат Ахмедов, Назим Алиев, Илькин Гасанзаде, Айхан Гусейнов, Эльшан Аскеров, Фахраддин Иманов, Наиль Расулов и Эльгюн Исмаилов привлечены к ответственности в качестве обвиняемых по уголовному делу, расследуемому по статьям 214-1, 218.1, 28 и 277 Уголовного кодекса АР (финансирование терроризма, создание преступного сообщества (организации), подготовка к покушению на жизнь государственного или общественного деятеля), а также по другим статьям. По решению суда в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время следственно-оперативные мероприятия по уголовному делу продолжаются", - отмечается в информации СГБ Азербайджана.