Угрожал первокурсникам, но сможет вернуться: новые вопросы после скандала в Университете искусств

История со студентом Азербайджанского государственного университета культуры и искусств Кянаном Зиндадилем, оказавшимся в центре скандала после распространения в социальных сетях видео с угрозами в адрес первокурсников, получила неожиданное продолжение.

После того как университет объявил об его отчислении, стало известно, что речь, вероятно, идет не о полном прекращении обучения, а об отстранении сроком на один год. Это обстоятельство вызвало новую волну вопросов в обществе.

Изначально ситуация выглядела однозначно, ведь после распространения в TikTok записи прямого эфира, участники которого использовали оскорбительные выражения в адрес студентов первого курса и говорили о возможном причинении им физического вреда, руководство АГУКИ провело экстренное заседание Дисциплинарной комиссии. Университет сообщил, что девушка, присутствовавшая в эфире, не является его студенткой или сотрудницей, а ее брат Кянан Зиндадиль обучается на втором курсе факультета театрального искусства по специальности «Актер музыкального театра». На основании внутренних правил вуза и договора со студентом было принято решение об его отчислении.

Одновременно в Министерстве внутренних дел сообщили, что обоих участников видео вызвали в Ясамальское районное управление полиции. С ними были проведены профилактические беседы, после чего в отношении обоих составили административные протоколы и предупредили о недопустимости подобных действий в дальнейшем.

Однако уже спустя несколько дней появилась информация, которая существенно изменила восприятие ситуации, ведь по данным СМИ, Кянан Зиндадиль был не окончательно отчислен, а отстранен от учебы сроком на один год. Таким образом, возникает вполне закономерный вопрос… если первоначальное решение университета было оформлено именно как отчисление за угрозы в адрес студентов, по какой причине впоследствии мера фактически оказалась временной?

Особенно остро этот вопрос воспринимается в случае с АГУКИ - учреждением, которое готовит специалистов в области культуры и искусства. Кянан Зиндадиль обучается по специальности «Актер музыкального театра». Поэтому у пользователей социальных сетей возникают сомнения по поводу того, насколько допустимо, чтобы человек, который готовится к профессиональной деятельности в сфере искусства и публичного выступления, позволял себе публичные оскорбления и высказывания, которые были восприняты как угрозы в адрес других студентов?

Разумеется, художественное образование само по себе не означает, что студент обязан соответствовать какому-либо идеализированному образу «интеллигентного человека».

Однако университет культуры и искусств, как и любой другой вуз, формирует не только профессиональные навыки. В его стенах будущие актеры, режиссеры, музыканты и другие специалисты проводят годы, взаимодействуя с преподавателями и коллегами.

Поэтому вопросы культуры общения, уважения к другим студентам и способности разрешать конфликты без угроз и унижения неизбежно становятся частью более широкого разговора о профессиональной среде.

Ко всему этому, после решения об отчислении Зиндадиль выступил с видеообращением, в котором заявил, что до произошедшего сталкивался в университете с травлей и давлением из-за внешнего вида, одежды и серьги в ухе. Он также утверждал, что спорный фрагмент прямого эфира был вырван из контекста и что его слова были ответной реакцией на оскорбления в комментариях.

По словам студента, некоторые первокурсники, которым якобы адресовались угрозы, готовы подтвердить, что не воспринимали его поведение как давление.

Но даже если предположить наличие конфликта, это не снимает главного вопроса о том, каким образом университет должен реагировать на подобные ситуации? И где проходит граница между необходимой защитой студентов и возможностью дать человеку шанс исправить свое поведение?

Именно на этом фоне так же внимание привлекло заявление депутата Джейхуна Мамедова. Так, он признал, что угрозы в адрес первокурсников вызывают серьезную тревогу, однако выступил против автоматического применения самой жесткой дисциплинарной меры. По его мнению, перед принятием решения необходимо учитывать обстоятельства конфликта, мотивы поведения и реальность угрозы, а временное отстранение, предупреждение или другие дисциплинарные меры в определенных случаях могут предшествовать исключению из университета.

Позиция парламентария, однако, также вызвала заметное недовольство в социальных сетях. Для многих пользователей решение оказалось гораздо проще, ведь если студент публично угрожает другим учащимся физической расправой, то почему вообще обсуждается возможность его возвращения в ту же образовательную среду.

Таким образом, если университет публично заявляет, что его приоритетом является безопасность учащихся, то студенты вправе понимать, какие конкретно последствия наступают после угроз в их адрес.

И если первоначальное отчисление впоследствии заменяется годовым отстранением, общество вправе ожидать объяснения того, какие обстоятельства стали основанием для изменения столь серьезного решения.

Не менее важен и другой момент. В данном случае речь идет не просто о грубом комментарии в интернете, так как в распространенном видео звучали заявления о физической расправе над первокурсниками, а также упоминались случаи нанесения телесных повреждений студентам в предыдущие годы.

В таком случае, первоначально мы должны думать о том, установлена ли реальная степень угрозы для тех, кому были адресованы эти слова, и какие гарантии безопасности существуют для этих студентов сейчас.

Если университет приходит к выводу, что временного отстранения достаточно, студентам, которым были адресованы угрозы, должно быть понятно, почему именно такая мера признана соразмерной.

Если же речь идет о возможности восстановления через год, остается вопрос, какие условия должны быть выполнены за это время и каким образом будет оцениваться изменение поведения студента.

Так или иначе, важно не превращать эту историю в публичную травлю конкретного молодого человека. Мы должны помнить, что защита одних студентов не должна означать игнорирование возможных нарушений в отношении других. Равным образом наличие конфликта или провокации не должно автоматически превращать угрозы в приемлемую форму ответа.

Высшее образование - это не только право получить диплом. Это пространство, в котором люди должны иметь возможность учиться без страха стать объектом унижения, травли или угроз.

Таким образом, ситуация Кянана Зиндадиля важна не столько как история одного скандального видео, сколько как проверка того, насколько последовательно образовательная система способна одновременно защищать студентов, разбираться в конфликтах и нести ответственность за собственные решения.