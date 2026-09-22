Рубио: Украина могла атаковать суда, связанные с США

Глава Госдепартамента США Марко Рубио заявил, что Украина могла случайно атаковать суда, связанные с США.

«За последние несколько месяцев неоднократно связанные с Америкой корабли и американские поставки нефти становились мишенью со стороны Украины — возможно, ненамеренно, но тем не менее становились. И это то, что необходимо урегулировать. Мы не можем допустить, чтобы подобное происходило», — заявил Рубио в интервью телеканалу Fox News.

Он также сообщил, что президент США Дональд Трамп обсудит с Владимиром Зеленским на полях Генеральной Ассамблеи ООН необходимость введения «энергетического перемирия» между Россией и Украиной.

«Мы считаем, что это была бы отличная идея — перемирие в том, что касается ударов по энергетической инфраструктуре, при котором не будут подвергаться нападениям ни украинская инфраструктура, ни российские поставки энергоресурсов. Это идеальный исход. Мы поддерживаем такой вариант и предложим его, чтобы посмотреть, удастся ли его достичь», — отметил Рубио.