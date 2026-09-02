Зарплаты врачей в Азербайджане значительно вырастут - ДЕТАЛИ

Раскрыты новые тарифы и размеры повышения заработной платы врачей, работающих в медицинских учреждениях Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом сегодня на пресс-конференции заявил исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Анар Байрамов.

Он отметил, что в рамках реформ, проводимых в медицинских учреждениях, находящихся в подчинении TƏBİB, предусматривается значительное повышение заработной платы врачей различных специальностей и категорий.

Фактическая заработная плата семейных и участковых врачей, составляющая 1 150 манатов, будет увеличена на 74 процента, или на 850 манатов, и доведена до 2 000 манатов.

Фактическая заработная плата врачей, работающих в отделениях скорой медицинской помощи медицинских центров и составляющая 1 550 манатов, будет увеличена на 61 процент, или на 950 манатов, и определена в размере 2 500 манатов.

Заработная плата врачей отделений скорой медицинской помощи по категориям 3A и 3B будет увеличена на 43 процента, или на 900 манатов, — с 2 100 до 3 000 манатов.

Заработная плата анестезиологов-реаниматологов по категориям 3A и 3B будет увеличена на 107 процентов, или на 1 550 манатов. Таким образом, их фактическая заработная плата в размере 1 450 манатов будет доведена до 3 000 манатов.

Отметим, что новые правила оплаты труда применяются с 1 сентября 2026 года.

Широкомасштабная реформа осуществляется по инициативе Первого вице-президента Мехрибан Алиевой и по поручению Президента Ильхама Алиева.

Новые правила оплаты труда охватят в общей сложности 72 212 медицинских работников по всей стране.