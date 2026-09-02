 Верховный суд выразил важную позицию относительно расходов на ремонт арендованного объекта | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Верховный суд выразил важную позицию относительно расходов на ремонт арендованного объекта

Феликс Вишневецкий12:53 - Сегодня
Верховный суд выразил важную позицию относительно расходов на ремонт арендованного объекта

Вопрос о том, кто должен нести расходы на ремонт и улучшения, произведенные в арендованном имуществе после прекращения договора, является одним из наиболее частых предметов споров в арендных отношениях.

Коммерческая коллегия Верховного суда Азербайджанской Республики в одном из своих последних решений выразила важную правовую позицию по этому поводу.

В данном деле арендатор, указав на проведение за свой счет крупномасштабных ремонтных работ, реконструкции и улучшений в нежилом помещении, потребовал взыскать эти расходы с арендодателя.

В договоре аренды, заключенном между сторонами, было заранее оговорено, что при расторжении договора движимая мебель и оборудование могут быть забраны арендатором, а неотделимые улучшения и иное оборудование остаются в собственности арендодателя.

Правовая позиция Верховного суда по данному вопросу приведена далее.

Верховный суд подчеркивает, что при наличии договора между сторонами в первую очередь применяются его условия:

- Статья 680 Гражданского кодекса устанавливает общее правило возмещения расходов, понесенных нанимателем (арендатором). Согласно данной статье, наймодатель (арендодатель) обязан возместить необходимые расходы, понесенные нанимателем (арендатором) для содержания или восстановления имущества. Возмещение же иных расходов, понесенных на улучшение имущества, в том числе расходов на его совершенствование, разрешается в соответствии с правилами ведения чужих дел без поручения.

Однако эти правила не препятствуют достижению сторонами иного соглашения в договоре и применяются лишь тогда, когда стороны не предусмотрели иное регулирование договором. То есть, если стороны заранее урегулировали в договоре правовую судьбу улучшений и вопрос выплаты их стоимости, возникший впоследствии спор должен разрешаться именно на основании этого соглашения.

В рассматриваемом деле договором было предусмотрено, что неотделимые улучшения арендованного объекта остаются в собственности арендодателя, и при этом не было установлено никакого обязательства по компенсации их стоимости арендатору.

По этой причине Верховный суд пришел к выводу, что правовые основания для последующего требования арендатором расходов, понесенных на улучшения, с арендодателя отсутствуют.

Правовые рекомендации для предпринимателей следующие:

- Данная правовая позиция показывает, что до начала работ по ремонту и реконструкции арендованного объекта их правовая судьба должна быть четко определена в договоре. В договоре необходимо четко указать:

Как будет определяться правовая судьба отделимых и неотделимых улучшений арендованного объекта после прекращения договора;

Будет ли компенсироваться арендатору стоимость улучшений, которые останутся в собственности арендодателя.

Поделиться:
488

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев принял делегацию во главе с Генеральным прокурором Верховной ...

Общество

С помощью ИИ мошенницы изготовили 472 поддельных договора MİDA - ВИДЕО

Мнение

Зарплаты, кадры, регионы: в Азербайджане реализуют масштабную реформу оплаты ...

Экономика

Азербайджан поставит в Армению около 1 тыс. тонн дизтоплива

Общество

С помощью ИИ мошенницы изготовили 472 поддельных договора MİDA - ВИДЕО

Известный тиктокер «Çevik» подвергся нападению в Габале

Участились случаи продажи поддельных билетов на поезд Баку-Тбилиси-Баку: Комментарий АЖД - ФОТО

В Баку на рынке стройматериалов обнаружено тело разнорабочего

Выбор редактора

Лимиты на card-to-card в Азербайджане: правильный диагноз — неправильное лекарство?

Новое звено: как Азербайджан и Узбекистан трансформируют пространство от Пекина до Лиссабона

Скрытая угроза: август вновь показал, как мины бросают тень на мирную жизнь освобожденных земель

Драка в Масазыре: что на самом деле сказал «Сабах» в своём заявлении и почему это важно — разбираем детали

Кто кому платит: провал сделки ФИФА обнажил раскол между богатой Европой и развивающимися странами

Новости для вас

Мошенники используют новые способы для хищения денег со счетов граждан Азербайджана 

13 выпускников одного класса поступили на «Лечебное дело» в АМУ

617 баллов и «неправильная» мечта, Или почему выпускника осудили за выбор ветеринарии

Погода на пятницу: В Баку усилится ветер

Последние новости

С помощью ИИ мошенницы изготовили 472 поддельных договора MİDA - ВИДЕО

Сегодня, 16:22

Зарплаты, кадры, регионы: в Азербайджане реализуют масштабную реформу оплаты труда медиков

Сегодня, 16:18

Кыргызский эксперт для 1news.az: ШОС может стать ключевым институтом нового мирового порядка

Сегодня, 16:16

Парламент Эстонии избрал нового президента страны

Сегодня, 16:10

В Азербайджане ввели арест за повторное участие в азартных играх

Сегодня, 16:06

Азербайджан поставит в Армению около 1 тыс. тонн дизтоплива

Сегодня, 16:00

Известный тиктокер «Çevik» подвергся нападению в Габале

Сегодня, 15:56

Участились случаи продажи поддельных билетов на поезд Баку-Тбилиси-Баку: Комментарий АЖД - ФОТО

Сегодня, 15:54

Эрдоган: членство Турции в ШОС не будет означать отказа от отношений с Западом

Сегодня, 15:52

Бишкек против «Ераблура»: мир против реванша

Сегодня, 15:50

Эрдоган заявил о готовности сделать все возможное для урегулирования российско-украинского конфликта

Сегодня, 15:45

В Баку на рынке стройматериалов обнаружено тело разнорабочего

Сегодня, 15:36

Погода на четверг: В Баку ожидается до 30 градусов тепла 

Сегодня, 15:32

В Баку скончался мужчина после падения со скутера

Сегодня, 15:30

ЕС временно одобрил отмену пошлин на 80% экспорта Армении в союз

Сегодня, 15:28

Застывшая опасность: почему минная проблема Карабаха требует мировой солидарности

Сегодня, 15:22

Эрдоган предупредил Грецию: «Мы сделаем то, что нужно»

Сегодня, 15:10

Ильхам Алиев внес изменения в госпрограмму развития Нахчыванской АР

Сегодня, 15:09

В Азербайджане утвердили новые правила кадастра и реестра недвижимости

Сегодня, 15:05

Стало известно о состоянии брата и сестры, получивших ножевые ранения в Баку - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:02
Все новости
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az c популярной азербайджанской певицей Efendi, представлявшей Азербайджан на международном песенном конкурсе «Евровидение 2020/21». Efendi (Самира Эфенди) - одна31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

07 / 08 / 2026, 13:37
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10