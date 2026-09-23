Гюльшен Пашаева: Южный Кавказ должен самостоятельно формировать архитектуру своей безопасности

«События последних лет наглядно продемонстрировали, что традиционные геополитические модели конца XX века, рассматривавшие Южный Кавказ исключительно сквозь призму соперничества внешних сил и «сфер влияния», окончательно исчерпали себя. В XXI веке логика жесткого доминирования сменяется усилением региональной субъектности и способностью стран региона самостоятельно выстраивать повестку своего развития».

Об этом заявила депутат Милли Меджлиса Азербайджана, заместитель председателя правления Центра анализа международных отношений и мультикультурализма Гюльшен Пашаева на круглом столе Российского совета по международным делам (РСМД) в Москве на тему «Геополитика Южного Кавказа и перспективы развития сотрудничества России со странами региона».

Мероприятие было посвящено презентации доклада «35 лет независимого развития: итоги и перспективы для государств Южного Кавказа».

В ходе круглого стола российские, азербайджанские, армянские и грузинские специалисты обменялись мнениями о возможностях развития многостороннего сотрудничества в регионе Южного Кавказа, обсудили влияние внешних игроков в регионе, основные векторы, по которым развивались отношения России и южно-кавказских республик с момента обретения ими независимости, возможности формата Консультативной региональной платформы «3+3» как основы для сотрудничества в регионе, будущее армяно-азербайджанского процесса нормализации отношений, а также ряд других вопросов.

В своем выступлении на тему «35 лет независимости Азербайджана: от системного кризиса к региональному лидерству на Южном Кавказе» Гюльшен Пашаева представила подробный анализ трансформации Азербайджана от системного кризиса начала 1990-х годов к статусу ключевого регионального лидера и самостоятельной «средней державы».

«Азербайджан прошел этот 35-летний путь, трансформировавшись из государства, столкнувшегося в начале 1990-х годов с тяжелейшим системным кризисом, в самодостаточную страну и один из ключевых узлов евразийской транспортно-логистической и энергетической архитектуры.

Фундамент современного Азербайджана формировался в условиях сложных исторических испытаний. Возвращение к руководству страной Гейдара Алиева в 1993 году позволило добиться внутриполитической стабилизации, восстановить управляемость государственными институтами и заложить основы долгосрочного экономического развития. Подписание в 1994 году «Контракта века» стало поворотным моментом, который открыл путь к международным инвестициям и конвертировал энергетический потенциал страны в базис суверенной внешней политики.

Период президентства Гейдара Алиева в 1993–2003 годах ознаменовался завершением процесса внутриполитической стабилизации, формированием эффективной исполнительной вертикали и активной интеграцией страны в мировое сообщество. Благодаря рациональному использованию доходов от экспорта нефти и газа, постепенно шло социально-экономическое развитие страны, и начало расти благосостояние ее населения.

Избрание Ильхама Алиева на пост президента в 2003 году обеспечило преемственность политического курса и открыло этап ускоренного экономического развития. В середине 2000-х годов Азербайджан демонстрировал одни из самых высоких темпов роста ВВП в мире, чему способствовали высокие цены на нефть и реализация крупных инфраструктурных проектов — нефтепровода Баку–Тбилиси–Джейхан и газопровода Баку–Тбилиси–Эрзурум, которые укрепили роль страны как энергетического узла между Каспием и рынками Турции и Европы.

Под руководством президента Ильхама Алиева Азербайджан также успешно перешел к «постнефтяной» модели развития, сделав ставку на масштабную диверсификацию экономики, модернизацию инфраструктуры, развитие возобновляемой энергетики и логистических коридоров.

Внешнеполитическая философия Азербайджана строилась на принципах прагматизма, суверенного равенства и равноудаленности от конкурирующих военно-политических блоков. Более того, Азербайджан сумел совместить взаимодействие с ведущими мировыми державами и с активным участием в Движении неприсоединения, председательство в котором в 2019-2023 годах стало важным элементом его международного позиционирования. Одновременно, страна активно выстраивала двусторонние, а в своем регионе и трехсторонние партнёрства, позволяющие укреплять её международные позиции и расширять пространство для самостоятельного маневрирования.

Эта политика «стратегической гибкости» позволила Баку сочетать глубокие союзнические и партнерские отношения с различными акторами, выступая естественным мостом между Востоком и Западом, Севером и Югом.

В то же время, параллельно с развитием энергетического сектора страна инвестировала в укрепление государственных институтов, модернизацию оборонного потенциала, развитие транспортно-логистической инфраструктуры и диверсификацию экономики.

Практическим результатом этой стратегии стало восстановление своей территориальной целостности и закрепления результатов Второй Карабахской войны через признание международным сообществом как суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, так и поддержки процесса нормализации отношений с Арменией.

Таким образом, полное восстановление суверенитета и территориальной целостности страны в соответствии с международным правом подвело черту под этапом постсоветской трансформации. Сегодня ключевым национальным приоритетом Баку стало созидательное развитие: масштабное инфраструктурное строительство на освобожденных территориях, возрождение регионов и создание условий для долгосрочного мира и экономической интеграции всего Южного Кавказа»,- заявила Пашаева.

Говоря о внешней политике Азербайджана, депутат особо подчеркнла фундаментальное значение добрососедских и стратегических отношений с Российской Федерацией.

«Фундамент наших взаимоотношений закладывался на протяжении десятилетий — от Бакинской декларации 2001 года и Декларации о стратегическом партнерстве 2008 года до выхода на качественно новый уровень. Подписание 22 февраля 2022 года Декларации о союзническом взаимодействии закрепило союзнический характер связей между Азербайджаном и Россией, основанный на взаимном уважении суверенитета, территориальной целостности и невмешательстве во внутренние дела.

За прошедшие десятилетия между двумя государствами выстроилось многогранное стратегическое партнерство, охватывающее политическую и военно-техническую сферу, вопросы обеспечения региональной безопасности и определения статуса Каспийского моря. Параллельно с этим динамично развивались торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи. На сегодняшний день, кроме традиционных областей сотрудничества, одним из перспективных направлений совместной деятельности, остается взаимодействие в рамках формирования международных транспортных коридоров «Север–Юг» и «Восток–Запад», которые приобретают особую актуальность в условиях перестройки глобальных логистических цепочек в Евразии.

Вместе с тем, несмотря на наличие общих интересов и взаимовыгодных направлений сотрудничества в различных сферах, в двусторонних отношениях между Азербайджаном и Россией возникали отдельные вопросы, требующие дополнительного внимания и согласования. Вместе с тем приверженность сторон конструктивному диалогу, взаимному уважению и поиску взаимоприемлемых решений способствовали урегулированию возникающих вопросов и поддержанию позитивной динамики двустороннего сотрудничества», отметила она.

Говоря будущих перспектив Азербайджана и всего региона, Пашаева отметила, что в современном международном дискурсе страна все чаще характеризуется как самостоятельная «средняя держава» (middle power).

«Как неоднократно отмечал Президент Ильхам Алиев, статус средней державы определяется не столько масштабом территории, сколько способностью твердо защищать свои национальные интересы, проводить независимый курс, обладать современной обороноспособностью и брать на себя ответственность за стабильность в регионе.

В этом контексте, в Баку исходит из того, что все три государства нашего региона являются субъектами международных отношений и главный вывод 35-летнего независимого развития состоит в том, что система безопасности Южного Кавказа должна формироваться самими государствами региона при конструктивном содействии ближайших соседей.

Азербайджан видит контуры будущей региональной архитектуры в соблюдении следующих ключевых ориентиров:

- Неделимость безопасности: безопасность одного государства не может обеспечиваться за счет ущемления безопасности другого.

- Прямой двусторонний диалог: в частности, практика прямых переговоров между Баку и Ереваном без навязанного извне посредничества уже доказала свою эффективность в вопросах делимитации границ и выработки мирного договора.

- Региональная дегеополитизация: отказ от превращения Южного Кавказа в арену блоковой конкуренции, сочетаемый с признанием региональной субъектности со стороны внешних игроков.

- Экономическая взаимозависимость: разблокирование транспортных коммуникаций и реализация совместных логистических проектов, которые сделают мирный статус-кво экономически выгодным для всех стран региона.

Стремясь выступать не объектом внешней конкуренции, а самостоятельным участником региональных процессов, Азербайджан остается открытым к любым инициативам, способствующим укреплению субъектности Южного Кавказа, и готов и далее вносить вклад в развитие механизмов диалога, укрепление взаимного доверия, расширение транспортной связанности и реализацию проектов, способствующих экономическому развитию этого региона», заключила она.