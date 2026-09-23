Водитель такси — не только за рулём: какая поддержка доступна водителям? - ФОТО

Работа водителя такси не ограничивается управлением автомобилем.

Ежедневно водители сталкиваются с общением с пассажирами, правилами безопасности, документацией, требованиями платформы и техническими вопросами. Поэтому информирование водителей и возможность оперативно получить поддержку при необходимости — важная часть сервиса.

Водители, использующие платформу Bolt, не являются сотрудниками компании и оказывают услуги самостоятельно. Они могут работать на собственном автомобиле или арендовать транспортное средство у таксопарка. В этой модели водители в основном сами организуют свою ежедневную деятельность и отвечают за необходимые документы и процессы, связанные с использованием платформы. Если автомобиль арендуется, вопросы, связанные с транспортным средством, регулируются между водителем и таксопарком.

Учитывая эту модель работы, Bolt дополняет функциональность платформы офлайн- и цифровыми форматами поддержки, чтобы водителям было проще решать повседневные вопросы.

Одним из таких форматов является Driver Hub — физический центр обслуживания, где водители могут получить поддержку лично. В настоящее время такие центры работают по двум адресам в Баку, а также в Сумгайыте, Гяндже и Мингечевире.

Здесь водителям бесплатно предоставляют информацию и поддержку по вопросам регистрации, оформления документов, отличительного знака, обновления данных профиля и автомобиля, сборов и порядка обращения в соответствующие государственные органы. Водители также могут обратиться по вопросам дохода, баланса, блокировки аккаунта и другим ситуациям, возникающим во время работы.

В Hub предусмотрены две отдельные зоны обслуживания — для водителей и владельцев автопарков. Кроме того, если в автомобиле остаётся вещь пассажира, Driver Hub помогает организовать её возврат владельцу.

«Вопросы водителей, обращающихся в Driver Hub, очень разные — от регистрации и оформления документов до изменений в профиле и технических вопросов. Наша цель — помочь водителям лучше понимать процессы и получать необходимую информацию в одном месте», — говорит менеджер по операциям и развитию водителей Хези Насирли.

Для регистрации и безопасности аккаунтов также используется интеграция с SİMA. Она помогает регулярно подтверждать личность водителя и предотвращать возможные случаи мошенничества.

Для прямого диалога с водителями регулярно проводятся встречи в формате круглого стола и прямые эфиры. На этих встречах обсуждаются вопросы, с которыми водители разного уровня опыта сталкиваются в повседневной работе, нововведения на платформе и актуальные темы.

«Такие встречи позволяют нам напрямую слышать от водителей, с какими вопросами они сталкиваются чаще всего. Прямые эфиры и круглые столы используются как для обмена информацией, так и для получения обратной связи от водителей», — отмечает менеджер по взаимодействию с водителями, доверию и безопасности Фидан Камилова.

Ожидается, что в ближайший период больше водителей смогут пользоваться этими возможностями поддержки и коммуникации. Это поможет им лучше ориентироваться в процессах на платформе, а также позволит оперативнее определять их вопросы и потребности.

Присоединиться к прямому эфиру на странице Facebook: ссылка

Адреса Driver Hub в Баку:

Абдулвахаба Саламзаде, 31 — Starlife DEC (основной центр)

Саттара Бахлулзаде, 155C