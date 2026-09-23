В Барде у мужчины изъяли автомат Калашникова и 29 патронов

В Бардинском районе сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в незаконном приобретении, хранении и попытке сбыта огнестрельного оружия и боеприпасов.

Как сообщили в региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, в ходе оперативных мероприятий было установлено, что житель района Й. Фатуллазаде намеревался продать незаконно приобретенное оружие и боеприпасы.

При проведении операции сотрудники Бардинского районного отдела полиции обнаружили у подозреваемого автомат Калашникова, магазин к нему и 29 патронов. Все обнаруженное было изъято.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса.

В настоящее время по делу продолжаются следственные мероприятия.