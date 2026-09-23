США представят следующие шаги по продвижению TRIPP

Соединенные Штаты в среду представят следующий этап своей инициативы по развитию «Маршрута Трампа ради международного мира и процветания» (TRIPP) — планируемого транспортно-инфраструктурного коридора, проходящего через юг Армении.

Высокопоставленные представители Государственного департамента США заявили журналистам, что мероприятие в Нью-Йорке будет посвящено институциональным и финансовым механизмам, необходимым для перевода TRIPP из прошлогодней мирной инициативы между Арменией и Азербайджаном в стадию практической реализации, сообщает Azatutyun.

Ожидается, что в мероприятии примут участие главы министерств иностранных дел Армении и Азербайджана, представители пяти государств Центральной Азии (при этом Казахстан и Узбекистан проявляют особый интерес), специальный посланник США по вопросам мира Стив Уиткофф, сенатор Стив Дэйнс, а также руководители более 40 компаний, многие из которых являются американскими. Чиновники отметили, что событие подчеркнет, каким образом TRIPP призван «расширить узкие места» Среднего коридора, открывая торговый маршрут на Запад, который соединит Европу с Центральной Азией и одновременно снизит зависимость от транзита через Россию, Китай и Иран.

На встрече также будет представлен Транскаспийский предпринимательский фонд (Trans-Caspian Enterprise Fund), который, по словам чиновников, будет инвестировать в возможности, возникающие в рамках TRIPP и более широкого Транскаспийского торгового пути. Фонд функционирует независимо от правительства США под управлением совета директоров, назначаемого Белым домом, и получает грантовое финансирование от Государственного департамента. Он существует отдельно от TRIPP Development Company — совместной американско-армянской корпоративной структуры, создаваемой для разработки и контроля над коридором.

Высокопоставленный представитель Госдепартамента сообщил, что Вашингтон провел последние 13 месяцев за созданием правовой базы, необходимой для инвестирования и управления инфраструктурой в Армении, при этом Конгресс США выделил финансирование для поддержки мирного процесса и развития проекта. TRIPP призван обеспечить беспрепятственное сообщение между основной территорией Азербайджана и Нахчываном через армянскую территорию.

«Это становится для нас важнейшим вопросом безопасности», — заявил чиновник, назвав устранение существующих торговых «узких мест» ключевой задачей.

Отметим, что армянский участок пока не готов к началу строительства. Протяженность этого участка составляет чуть менее 43 километров, и предполагается, что он будет включать железную дорогу, автомобильную дорогу, трубопроводы, электросетевую инфраструктуру и цифровые линии передачи данных.

Высокопоставленный представитель Госдепа сообщил, что Азербайджан уже ведет строительство инфраструктуры по направлению к армянской границе за собственный счет, и Турция аналогичным образом развивает инфраструктуру вплоть до границы. Остающийся участок через территорию Армении еще только предстоит разработать.

«Мы пока еще не на той стадии», — ответил чиновник на вопрос о том, будет ли вынут первый ковш грунта в ходе мероприятия в среду. Администрация рассчитывает начать поиск бизнеса и инвестиционных возможностей к концу 2026 года или в первом квартале 2027 года.

Строительство железной дороги займет больше времени. Подготовка технико-экономического обоснования (ТЭО) ожидается к концу 2026 или началу 2027 года, после чего компании смогут подавать заявки на участие в тендерах. Чиновник отметил, что завершение строительства железной дороги займет не менее 18 месяцев, что осложняется сложным топографическим рельефом.

«В 2027 году на этом поезде никто еще не поедет», — подчеркнул представитель Госдепа.

Энергетические соединения могут быть реализованы раньше. Обсуждения уже ведутся, и чиновники рассчитывают, что поставки электроэнергии могут начаться в 2027 году, с потенциальным объединением энергосистем Армении и Азербайджана с более широкими региональными сетями стран C5, Турции и Европы. Также планируется пассажирское железнодорожное сообщение.

Официальные лица охарактеризовали TRIPP как альтернативу существующим маршрутам «Восток — Запад». Высокопоставленный представитель Госдепартамента сообщил, что США провели переговоры с региональными конкурентами, однако отказался раскрыть их частные позиции.

«Состоялись многочисленные беседы со всеми конкурентами в регионе», — сказал чиновник, добавив, что Вашингтон осознает потенциал для «сложных разговоров» в условиях того, что официальные лица назвали непростым соседством.

О создании отдельных сил безопасности или специализированного механизма безопасности для TRIPP объявлено не было. Вместо этого участники брифинга подчеркнули долгосрочное вовлечение США и продолжение дипломатического взаимодействия, сославшись на расширение экономических и политических связей Вашингтона с Арменией и Азербайджаном.

Мероприятие 23 сентября призвано ознаменовать переход от мирной инициативы 2025 года к этапу ее практической реализации с участием более 40 компаний.