Президент Азербайджана помиловал француза Мартина Райана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев помиловал французского гражданина Мартина Райана, осужденного в Баку за шпионаж в пользу Франции.

Имя Р.Мартина присутствует в опубликованном на официальном сайте президента АР распоряжении главы государства о помиловании ряда лиц, среди которых есть несколько граждан зарубежных государств.

Напомним, что по приговору суда Мартин Райан был осужден на 10 лет лишения свободы.

По данным следствия, Мартин Райан получал задания по сбору информации о вооружениях и боеприпасах, производимых в Азербайджане, комплектовании армии во время 44-дневной Отечественной войны 2020 года, военнослужащих и бывших военных, которых можно было привлечь к сотрудничеству, лицах, обучавшихся на французском языке за рубежом, иностранных гражданах и юридических лицах в Азербайджане, а также о возможностях организации тайных денежных переводов и вопросах военного сотрудничества между Азербайджаном и рядом стран.

Он был арестован 4 декабря 2023 года. По версии следствия, Райан, являющийся генеральным директором ООО «Merkorama», был завербован сотрудниками французской внешней разведки (DGSE) и использовался ими в качестве агента.