Компания Büro Vibe открывает серию вечеров «Buro Nights» - ВИДЕО
Be a part of our story! Каждый вечер будет иметь свою уникальную стилистику и историю.
Наш первый вечер — «East & West» — состоится 17 октября в сердце нашего города Icherisheher, в историческом заведении Muğam Club Restaurant. Наша команда подготовила особенную программу, которая погрузит вас в эстетику Востока и Запада.
На сцене:
— очаровательная и талантливая Хумай Асланова с оркестром. Её уникальный голос не оставит никого равнодушным.
— солист Одесской филармонии, харизматичный и полюбившийся в Азербайджане Roman.
— создатель экспериментального синтеза испанского фламенко и азербайджанского национального мугама «Фла-Мугам», участник «Евровидения-2019», многогранный артист, популярный азербайджанский певец, композитор и гитарист Чингиз Мустафаев.
📌 В стоимость билета входит:
Fixed menu от Muğam Club
Welcome drink — Chabiant Wine
👗Dress code: Cocktail
📞+994 51 271 07 71
✉️[email protected]
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