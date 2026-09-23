Компания Büro Vibe открывает серию вечеров «Buro Nights» - ВИДЕО

Be a part of our story! Каждый вечер будет иметь свою уникальную стилистику и историю.

Наш первый вечер — «East & West» — состоится 17 октября в сердце нашего города Icherisheher, в историческом заведении Muğam Club Restaurant. Наша команда подготовила особенную программу, которая погрузит вас в эстетику Востока и Запада.

На сцене:

— очаровательная и талантливая Хумай Асланова с оркестром. Её уникальный голос не оставит никого равнодушным.

— солист Одесской филармонии, харизматичный и полюбившийся в Азербайджане Roman.

— создатель экспериментального синтеза испанского фламенко и азербайджанского национального мугама «Фла-Мугам», участник «Евровидения-2019», многогранный артист, популярный азербайджанский певец, композитор и гитарист Чингиз Мустафаев.

📌 В стоимость билета входит:

Fixed menu от Muğam Club

Welcome drink — Chabiant Wine

👗Dress code: Cocktail

📞+994 51 271 07 71

✉️[email protected]

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Humay Aslanova

Roman