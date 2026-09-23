Мирзоян назначен представителем правительства Армении по соглашению о TRIPP

Решением премьер-министра Армении министр иностранных дел и международной торговли Арарат Мирзоян назначен представителем правительства при обсуждении в Национальном Собрании проекта закона о ратификации рамочного соглашения о стратегическом сотрудничестве между Республикой Армения и Соединенными Штатами Америки по проекту «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания» (TRIPP).

Кроме того, Арарат Мирзоян также назначен представителем правительства при обсуждении в НС проекта закона «О ратификации Устава Совета мира».

Напомним, что 4 июня министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Марко Рубио подписали рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве по проекту «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания». Оно было парафировано 26 мая, когда Марко Рубио прибыл в Армению.

Источник: news.am