Азербайджан переходит к промышленному наполнению регионов

Экономическая политика государства редко меняется одним решением.

Чаще новый этап становится заметен тогда, когда результаты предыдущего периода начинают работать как фундамент для следующих задач. В Азербайджане такой переход сегодня особенно хорошо просматривается в региональном развитии и ненефтяном секторе: то, что еще два десятилетия назад было преимущественно задачей строительства базовой инфраструктуры, постепенно превращается в основу для более сложных производственных проектов.

На совещании 22 сентября президент Ильхам Алиев, говоря о результатах последних двадцати лет, фактически обозначил эту последовательность. По его словам, проделанная за этот период работа позволила стране реализовать «ключевые инфраструктурные проекты». Речь шла о больницах, школах, дорогах, железнодорожной инфраструктуре и аэропортах, но значение этих объектов выходит далеко за пределы самой инфраструктуры.

Без дорог, энергетики, водоснабжения, логистики и нормальной социальной среды невозможно создать условия для промышленного развития регионов. Поэтому принятые в последние годы госпрограммы логично рассматривать не как разрозненные документы, а как элементы одной экономической конструкции. Сам президент подчеркнул, что такие программы должны «не только укрепить экономику страны», но и улучшить социальное положение граждан и обеспечить их современной инфраструктурой.

И здесь особенно важно то, что государство постепенно меняет сам характер региональной политики. Если на первом этапе главным вопросом было создание необходимой инфраструктурной базы, то теперь на повестке стоит ее экономическое наполнение - появление производств, новых рабочих мест и источников дохода непосредственно в регионах.

Энергетическая самостоятельность стала ресурсом для следующего шага

Пожалуй, наиболее наглядно этот переход виден на примере энергетики. Еще сравнительно недавно Азербайджан сам зависел от внешних поставок газа и электроэнергии. Сегодня ситуация принципиально иная: уровень газификации, по приведенным президентом данным, достиг 96 процентов, а экспорт газа превышает 25 млрд кубометров.

Но важен здесь не столько сам показатель, сколько его экономическое значение. Страна получила возможность рассматривать энергетику уже не с позиции одного лишь внутреннего обеспечения, а в качестве одного из инструментов внешнеэкономической активности. Как отметил Ильхам Алиев, «мы сегодня не только полностью обеспечиваем собственные потребности, но и превратились в незаменимого партнера для многих стран в энергетической сфере».

Именно наличие такой базы позволяет переходить к следующим направлениям. Когда вопрос энергетической устойчивости в значительной степени решен, появляется возможность концентрироваться на отраслях, которые способны диверсифицировать экономику и создавать дополнительную стоимость внутри страны.

Отсюда и особое значение новой программы развития горнодобывающей и металлургической промышленности на 2027–2030 годы. Ее появление выглядит вполне закономерным продолжением предыдущего этапа, когда государство стремится расширять ненефтяную экономику уже не только за счет инфраструктурного строительства, но и посредством освоения собственных природных ресурсов.

При этом принципиально важен сам подход к сырью. Как следует из представленной программы, задача заключается не в простом наращивании добычи, а в том, чтобы как можно больше перерабатывать сырье внутри страны и создавать более высокую добавленную стоимость. Иными словами, речь идет о переходе от вывоза сырья к формированию внутри страны полноценной производственной цепочки.

Сам президент подчеркнул, что должен быть выстроен «весь цикл — цепочка обогащения и переработки». Такой подход меняет и экономический смысл освоения месторождений: ценность определяется уже не только объемом добытого сырья, но и тем, какую часть дальнейшего производственного процесса удается сосредоточить внутри страны.

Это уже совсем другая модель использования природных ресурсов. Она предполагает появление предприятий смежных отраслей, квалифицированных рабочих мест, налоговых поступлений и продукции с более высокой добавленной стоимостью.

Освоение ресурсов меняет экономическую географию регионов

Особый интерес в этом контексте представляет география будущих проектов. Новая программа непосредственно связывает развитие горнодобывающей промышленности с Кяльбаджарским, Агдеринским и Зангиланским районами, где речь идет о месторождениях золота, меди и молибдена. Одновременно предусмотрено усиление геологоразведочных работ, причем не только на уже известных участках.

Отдельное направление - Нахчыван, где, как отметил Ильхам Алиев, прежние геологоразведочные работы проводились недостаточно активно и где вероятность обнаружения крупных месторождений оценивается как высокая. Еще один крупный проект связан с полиметаллическим месторождением «Филизчай» в Балакенском районе.

Тем самым природные ресурсы постепенно становятся фактором нового экономического развития территорий. Там, где раньше основное внимание требовалось уделять созданию инфраструктуры, теперь возникает возможность промышленной специализации.

Показателен в этом отношении и Западный промышленный парк. Его задача, судя по обозначенным планам, заключается в том, чтобы связать добычу сырья с дальнейшей переработкой. Предусматриваются предприятия по обогащению руды, производству пеллетов и брикетированного железа, а также соответствующая транспортная инфраструктура.

Речь идет о создании вокруг месторождений производственной среды, которая будет формировать спрос на транспорт, энергетику, услуги, кадры и другие сопутствующие направления.

При этом развитие новой отрасли должно сопровождаться жесткими экологическими требованиями. Президент отдельно подчеркнул, что «наше главное богатство - это не то, что находится под землей, а наша природа». Это принципиальная оговорка для проектов, рассчитанных на долгосрочную эксплуатацию природных ресурсов.

Есть и еще один показатель масштаба поставленной задачи. В металлургическом направлении предусмотрено доведение годовой производственной мощности по алюминию до 100 тысяч тонн к концу 2030 года. В совокупности с горнодобывающими проектами это означает попытку сформировать дополнительный промышленный контур, способный работать уже не вокруг нефтегазового сектора, а на собственной сырьевой и производственной базе.

В этом и заключается главное значение нового этапа. Азербайджан постепенно переходит от создания условий для экономической активности к формированию самих центров этой активности. Если предыдущие программы во многом меняли инфраструктурный облик регионов, то нынешняя повестка предполагает изменение их производственной функции.

Более пяти тысяч новых постоянных рабочих мест, о которых говорил Ильхам Алиев, в таком случае становятся одним из измерений результата. Другими должны стать рост промышленного производства, налоговые поступления, экспорт и новые цепочки добавленной стоимости.

Президент оценил потенциальный ежегодный положительный финансовый эффект от проектов более чем в миллиард манатов, одновременно подчеркнув, что окончательная цифра пока не определена.

Таким образом, новая программа показывает, как созданная за предыдущие десятилетия инфраструктурная и энергетическая база получает новое экономическое содержание. От строительства дорог, школ и предприятий страна переходит к формированию производственных цепочек, способных дать регионам собственные точки роста.

Именно поэтому горнодобывающую и металлургическую отрасли в данном случае следует рассматривать шире, чем просто новый сегмент экономики. Их развитие способно стать очередным этапом преобразования экономической географии страны - от инфраструктурного освоения территорий к их промышленному наполнению.

Али Мамедов