Азербайджанский легкоатлет арестован по обвинению в мошенничестве

В Нахчыване задержан и заключен под стражу легкоатлет Эмрах Нагиев, подозреваемый в мошенничестве на сумму около 10 тысяч манатов.

Как сообщает 1news.az, со ссылкой на Report, в правоохранительные органы поступила информация о том, что спортсмен обещал нескольким гражданам помочь их детям успешно пройти различные спортивные нормативы.

В ходе расследования установлено, что Нагиев, по версии следствия, использовал одну и ту же схему в отношении нескольких граждан и получил от них в общей сложности около 10 тысяч манатов.

По данному факту Следственным управлением Министерства внутренних дел Нахчыванской Автономной Республики возбуждено уголовное дело.

Суд избрал в отношении Эмраха Нагиева меру пресечения в виде ареста.

Отметим, что Нагиев ранее представлял Азербайджан на различных местных и международных соревнованиях.