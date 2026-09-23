Земля помнит всё: экологическая цена оккупации и возрождение Карабаха

Земля помнит все - она помнит густые кроны реликтовых лесов, безжалостно пронзенных пилами оккупантов, зеркальную гладь рек, отравленных ядовитыми стоками, тишину золотоносных гор, растерзанных в безумной гонке за наживой.

То, что происходило на протяжении трех десятилетий на суверенных территориях Азербайджана, не было просто следствием затяжного конфликта - это был методичный, расчетливый и варварский экоцид.

Сегодня, когда экологическая повестка стала одним из главных глобальных вызовов, масштаб трагедии Карабаха и Восточного Зангезура предстает перед мировым сообществом в своем истинном, пугающем свете.

Это летопись хищнического разграбления, задокументированная космоснимками, отчетами международных экспертов и обгорелыми руинами сожженных сел. Но теперь это - и история возрождения: земля, некогда приговоренная агрессорами к уничтожению, возрождается руками истинных хозяев.

Хроника экологического террора

Масштабные разрушения ландшафтов, вырубка зеленых массивов, загрязнение водных артерий и хищническая эксплуатация недр — все это неоспоримые и задокументированные факты преднамеренного уничтожения природы Азербайджана. И все эти преступления совершила Армения.

Именно на этой стране лежит весь груз ответственности за чудовищный экоцид на землях Азербайджана - как в годы оккупации, так и в постконфликтный период, когда армянская военщина и незаконно расселенные здесь армяне, в том числе зарубежные, вынуждены были уйти с освобожденных территорий.

После освобождения от оккупации весь масштаб экологических и экономических преступлений предстал перед миром во всей пугающей очевидности.

Уничтожение лесных богатств приняло беспрецедентный характер. На всех ранее оккупированных территориях Азербайджана находилось около 260 тыс. гектаров леса, но лесной покров стремительно сокращался в течение последних 30 лет. Снимки из космоса зафиксировали планомерное уничтожение целых массивов. Ценные породы деревьев, находящиеся под особой охраной, вырубались, ценная древесина вывозилась в Армению для производства мебели и… прикладов винтовок.

Результат трагичен - многие уникальные виды деревьев оказались на грани исчезновения. Природные заповедники на освобожденных землях общей площадью 43 тыс. гектаров, где до оккупации под защитой государства находилось множество видов флоры и фауны из Красной книги Азербайджана, были опустошены.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев констатировал это на вчерашнем совещании, посвященном развитию горнодобывающей и металлургической промышленности: «Достаточно сказать, что в период оккупации в Кяльбаджарском, Лачинском и Зангиланском районах армянским государством было уничтожено, разграблено, вырублено и продано 60 тысяч гектаров лесного фонда…»

Не менее разрушительному воздействию подверглись водные артерии региона. Только лишь один пример - Сарсангское водохранилище. Используя его как рычаг гуманитарного и экологического шантажа, оккупанты годами лишали воды азербайджанское население приграничных районов и низинной части Карабаха. Аварийное, заброшенное состояние превратило плотину в постоянный источник техногенной опасности, способный в любой момент спровоцировать катастрофу огромного масштаба, что было зайиксировано и международными организациями.

Агония выжженной земли

Умышленные поджоги земли, лесов, домов и инфраструктуры в Карабахе и прилегающих районах приняли катастрофические масштабы сразу после подписания 10 ноября 2020 года трехстороннего Заявления о прекращении боевых действий. Документ предусматривал возвращение до 1 декабря под полный контроль Азербайджана Кяльбаджарского, Агдамского и Лачинского районов. Незаконным поселенцам было выделено время на сбор вещей и цивилизованный выезд. Вместо этого они устроили грандиозный акт вандализма.

Практически каждая семья перед уходом забивала домашний скот, уничтожала пчелиные улья и поджигала собственный дом вместе с прилегающими рощами. В ноябре Кяльбаджарский и Лачинский районы утопали в черном дыму пожарищ.

Президент Ильхам Алиев напомнил об этом: «…уже после Второй Карабахской войны леса были сожжены в тот период, когда армянские вооруженные силы должны были покинуть Кяльбаджарский и Лачинский районы, на что им был отведен срок в две-три недели. Все хорошо помнят, что они и деревья уничтожали, и о сантехнике не забывали. Видимо, для них существовало два самых важных вопроса: первое – полностью уничтожить природу Азербайджана, второе – захватить с собой самую ценную сантехнику. Наверное, это и есть для них главная реликвия того периода оккупации».

Этот беспрецедентный парад дикости и мародерства транслировали ведущие мировые СМИ, включая Reuters, BBC, Strait Times, Euronews, France24 и РБК. Кадры черного дыма над зелеными долинами стали символом бессильной злобы уходящих оккупантов.

Транснациональное мародерство

За десятилетия оккупации Карабах превратился в зону незаконного обогащения. Здесь процветал серый бизнес, в котором участвовали как структуры сепаратистской хунты, так и крупные международные игроки.

Особый интерес представляла горнодобывающая промышленность: на освобожденных землях сосредоточено более 160 залежей ценных металлов, включая 5 золотоносных, 7 ртутных, 2 медных месторождения, а также запасы свинца, цинка, угля и ценных пород камня.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на совещании прямо сказал об этом: «К сожалению, развитие горнодобывающей промышленности в Азербайджане не достигло должного уровня как по объективным, так и по субъективным причинам. Объективные причины заключаются в том, что многие наши месторождения, обнаруженные в советское время, находились в оккупированных регионах, и армянское государство продолжало свою оккупационную политику, в том числе в разграблении природных ресурсов азербайджанского народа и государства».

Глава государства особо подчеркнул: «В том числе были разграблены и наши природные ресурсы – месторождения золота, меди, молибдена. Конечно, во время оккупации армянское государство занималось только грабежом».

Любопытная статистика ярко иллюстрирует масштабы мародерства: если до 2002 года официальная добыча золота в самой Армении не превышала двух тонн, то после этого порог подскочил до 3,2 тонны и выше - исключительно за счет хищнической разработки недр Азербайджана.

Горнодобывающая промышленность обычно создает сильно загрязненные хвостохранилища, которые требуют специальной очистки. В хвостохранилищах на ранее оккупированных территориях находились миллионы тонн отходов, насыщенных тяжелыми металлами и другими опасными веществами. Есть также спутниковые снимки хвостохранилища, образованного в результате эксплуатации медно-золотого рудника Гызылбулаг в районе села Хейвалы (Кяльбаджарский район), было зафиксировано расширение хвостохранилища в результате эксплуатации медно-молибденового месторождения Демирли, а также вырубка леса в рамках горнодобывающей деятельности в районе села Чардахлы (Тертерский район).

Неопровержимым фактом экологической и юридической безответственности стала деятельность компании Base Metals (дочерней структуры армянской Vallex Group), которая годами обеспечивала до трети доходов сепаратистов за счет истощения медно-молибденовых и золотоносных рудников Азербайджана.

Еще масштабнее выглядел след швейцарского капитала. Гражданин Швейцарии, глава компании Goldstar и сооснователь часового бренда Frank Muller Вартан Сирмакес планировал построить в Армении завод по выплавке банковских слитков - разумеется, на золоте, незаконно выкачанном из недр азербайджанских месторождений «Союдлу» и «Вежнели» в Кяльбаджарском и Зангиланском районах. Награбленное золото уходило на биржи Швейцарии, оседая на счетах зарубежных дельцов. Позже, после незаконного прибытия в Карабах российского олигарха Рубена Варданяна, началась хищническая борьба за передел теневых потоков… Сегодня Варданян отбывает законное наказание в бакинской тюрьме, а Сирмакес объявлен Генеральной прокуратурой Азербайджана в международный розыск.

Грабеж не прекратился даже после завершения боевых действий. Намерение Баку провести экологический мониторинг на разграбленных территориях столкнулось с глухим сопротивлением. Это привело к исторической 138-дневной мирной акции протеста азербайджанских активистов на дороге Лачин-Ханкенди, длившейся с 12 декабря 2022 года по 28 апреля 2023 года. Акция «Стоп экоцид!» заставила мир услышать голос боли азербайджанской природы и завершилось установлением Государственной пограничной службой Азербайджана контрольно-пропускного пункта на суверенной территории - на границе с Арменией, в начале дороги Лачин-Ханкенди.

Новая концепция

Сегодня перед Азербайджаном стоит масштабная задача восстановления и технологической модернизации освобожденных экономических районов. Одним из безусловных приоритетов государства стало развитие горнодобывающей и металлургической промышленности на принципах строжайших экологических стандартов. Государственная программа на 2027–2030 годы, подписанная в апреле, отводит освобожденным территориям ключевую роль.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обозначил конкретные ориентиры: «Для решения этих вопросов в рамках Государственной программы мы будем применять очень конкретные механизмы. В первую очередь, речь идет о скорейшем вводе в эксплуатацию месторождений, расположенных на освобожденных от оккупации территориях. Это, прежде всего, месторождения золота, меди, молибдена в Кяльбаджарском, Агдеринском и Зангиланском районах. В Агдеринском районе работы уже начались. Надеюсь, что в ближайшем будущем начнутся работы в Кяльбаджаре и Зангилане, и таким образом начнется освоение уже выявленных месторождений».

Глава государства особо подчеркнул необходимость инновационного подхода к оценке природных богатств: «В то же время мы должны полностью проанализировать существующие месторождения и с помощью современных геологических методов полностью уточнить имеющиеся там запасы. В советское время фигурировали определенные цифры. Но с тех пор прошло около 40 лет. Данные устарели, к тому же сегодня существуют новые технологии, о которых в советское время никто даже и помыслить не мог. Второе направление. Учитывая, что в этом регионе имеются крупные природные ресурсы, такие же ресурсы предположительно есть и в других частях этих районов, а также в соседних районах. С этой целью будут проводиться разведывательные, геологоразведочные работы. Старт этому уже дан. Еще раз говорю: есть новейшие технологии».

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Таким образом, земля, десятилетиями истекающая кровью от варварского разграбления, вырубленных лесов и отравленных рек, сегодня превратилась в гигантскую строительную площадку будущего. На смену эпохе разрухи и пожарищ пришла эпоха созидания, где каждый километр освобожденной территории получает второе дыхание благодаря четкой государственной стратегии и глубокому уважению к родной природе.

Карабах и Восточный Зангезур больше не полигон для преступных махинаций и экоцида – освобожденные земли становятся символом триумфа жизни, справедливости и неувядающей силы духа азербайджанского народа.