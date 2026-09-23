Президент Сирии предложил Трампу отдать Нью-Джерси Израилю

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа в шутку предложил американскому лидеру Дональду Трампу отдать Израилю штат Нью-Джерси, когда главы двух государств обсуждали ситуацию вокруг оккупированных Голанских высот.

«И у меня с ним (Трампом. — Ред.) сложились совершенно уникальные отношения. Но однажды, когда я приехал к нему в Белый дом, я пошутил. Когда он говорил о Голанских высотах, что они находятся под суверенитетом Израиля, я спросил: «Почему бы вам не отдать израильтянам Нью-Джерси? Голанские высоты вам не принадлежат, чтобы их отдавать [кому-то], а вот Нью-Джерси — ваше. Насколько я знаю, там полно демократов, которые не голосуют за Трампа. Так что было бы неплохо отдать его израильтянам. По крайней мере, это то, что вам принадлежит, а вот Голанских высот у президента Трампа нет», — сказал аш-Шараа, выступая на мероприятии, организованном в Нью-Йорке Атлантическим советом.

Он заявил, что Голанские высоты принадлежат Сирии. «Так что, независимо от этой шутки, Голанские высоты принадлежат их собственному народу. Поэтому ни сирийский президент, ни американский президент, ни кто-либо другой не вправе отказываться от них или передавать их другим», — заключил сирийский лидер.

Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голанские высоты были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны в 1967 году, в 1981 году Израиль в одностороннем порядке осуществил аннексию этой территории, признанную недействительной резолюцией 497 Совета Безопасности ООН 17 декабря 1981 года. В 2019 году Трамп во время своего первого президентского срока признал суверенитет Израиля над Голанами, подписав соответствующую прокламацию. Против таких односторонних действий Вашингтона высказались не только Сирия и другие страны арабского и исламского мира, но и Россия, а также ключевые европейские державы и союзники США, включая Германию и Францию.

Источник: ТАСС