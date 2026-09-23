«Мне нравится эта трасса»: Шарль Леклер поделился впечатлениями о Баку - ФОТО 

Пилот Ferrari Шарль Леклер рассказал о подготовке команды к Гран-при Азербайджана, текущей форме Ferrari и соперничестве с напарником Льюисом Хэмилтоном.

На пресс-конференции в Баку накануне этапа Формулы-1, Ш.Леклер отметил, что на результат предстоящей гонки может существенно повлиять способность команды подобрать оптимальные настройки автомобиля.

«Прежде чем думать о результате, нам нужно правильно подготовить этот уик-энд. С машиной этого года мы видим большую вариативность от одного этапа к другому - многое зависит от того, насколько хорошо удаётся найти оптимальные настройки. На этой трассе это также будет играть большую роль», - сказал Ш.Леклер.

Пилот Ferrari добавил, что ему нравится выступать на городской трассе в Баку, однако последние гонки здесь складывались для него непросто: «Это определённо трасса, по которой мне нравится ездить. Начало уик-энда обычно складывается для меня хорошо, но гонка становилась всё более сложной. Надеюсь, мы сможем улучшить этот аспект».

Отвечая на вопрос о выступлениях Ferrari после летнего перерыва, Ш.Леклер не стал связывать снижение конкурентоспособности команды исключительно с особенностями отдельных трасс: «Было бы неправильно говорить, что дело только в трассах, поскольку после летнего перерыва прошло уже несколько гонок. Я так не думаю. McLaren сделал несколько шагов вперёд. Mercedes всегда был своего рода ориентиром и остаётся топ-командой независимо от того, где и на каком этапе сезона мы выступаем».

По словам Ш.Леклера, McLaren в последнее время приблизился к Ferrari, тогда как сама итальянская команда столкнулась с рядом проблем: «McLaren определённо вернулся в борьбу. С нашей стороны, последние несколько уик-эндов были непростыми - мы сталкивались с различными проблемами. И в наших руках сделать свою работу лучше. Но сейчас с McLaren действительно стало гораздо плотнее».

Отдельно Ш.Леклер высказался о соперничестве с многократным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном внутри Ferrari. По его словам, борьба между двумя пилотами остаётся важной частью спортивного противостояния, однако главной целью для обоих является успех команды.

«Мы оба хотим побеждать, между нами есть конкуренция. Но мы также хотим побеждать как команда и в конечном итоге вывести Ferrari на первое место. Это приоритет», - подчеркнул Ш.Леклер, добавив, что получает удовольствие от борьбы с Хэмилтоном.

«Мне нравится соперничать с Льюисом. В этом и заключается интерес - бороться с лучшими. А Льюис определённо входит в их число. Для меня это большой вызов, но я получаю от этого удовольствие», - отметил пилот Ferrari.

Гран-при Азербайджана 2026 года станет десятым этапом Формулы-1, который пройдёт на городской трассе в Баку.Впервые этап Формулы-1 состоялся в столице Азербайджана в 2016 году под названием Гран-при Европы, а с 2017 года гонка проводится как Гран-при Азербайджана. В 2026 году гоночный уикенд в столице Азербайджана пройдёт с 24 по 26 сентября.