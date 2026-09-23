Остается 8 дней до завершения приема заявок на конкурс социальных проектов Azercell

Прием проектов на конкурс «Расширяем возможности: программа поддержки женщин – 2026» продлится до 30 сентября.

Продолжается прием заявок на участие в социальном конкурсе Azercell «Расширяем возможности: программа поддержки женщин – 2026». Негосударственные и некоммерческие организации могут представить на конкурс инициативы, способствующие расширению экономических и социальных возможностей женщин посредством цифровых решений, а также их более активному участию в социальной и экономической жизни страны.

При отборе особое внимание будет уделяться проектам, направленным на развитие цифровых навыков, расширение инклюзивных возможностей и повышение качества жизни женщин с помощью современных технологий. В числе ключевых критериев оценки - охват аудитории, устойчивость результатов и потенциал долгосрочного социального воздействия.

Представленные проекты будут оцениваться жюри, состоящим из экспертов, специализирующихся в соответствующих областях.

Победители конкурса получат финансовую поддержку в размере до 7000 AZN на реализацию своих проектов.

Организации могут представить свои проекты на азербайджанском языке до 30 сентября 2026 года, заполнив форму заявки. При подаче заявки также необходимо приложить детальную разбивку бюджета, предусмотренного для реализации проекта.

Отметим, что Azercell проводит конкурс социальных проектов с 2022 года. На сегодняшний день компания поддержала 10 проектов, направленных на решение различных социальных вопросов и содействующих позитивным изменениям по всей стране.