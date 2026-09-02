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В небе над Баку пройдет метеорный поток: когда и как его наблюдать?

Феликс Вишневецкий13:40 - Сегодня
В небе над Баку пройдет метеорный поток: когда и как его наблюдать?

С 5 по 21 сентября 2026 года будет активен метеорный поток ε-Персеиды — максимальной активности он достигнет 9 сентября.

Кафедра астрофизики физического факультета Бакинского государственного университета сообщает, что сентябрьские ε-Персеиды отличаются высокой скоростью. Скорость их вхождения в атмосферу составляет примерно 64–65 км/с. Радиант метеорного потока расположен в созвездии Персея, вблизи звезды ε Персея.

Этот метеорный поток не следует путать с августовскими Персеидами. Если источником августовских Персеид является комета 109P/Swift–Tuttle, то родительское тело сентябрьских ε-Персеид до сих пор точно не установлено.

Наблюдения и расчеты орбит показывают, что эти метеоры, вероятно, образовались из еще не открытой кометы, движущейся по длиннопериодической ретроградной орбите. Анализ значительного повышения активности, зафиксированного в 2013 году, также свидетельствует о кометном происхождении метеоров, однако среди известных комет соответствующего родительского тела обнаружить не удалось.

При наблюдении из Баку метеорный поток появится примерно в 19:32 над восточной частью горизонта и останется активным до утра. Наиболее благоприятным временем для наблюдений станет ночь на 9 сентября, особенно период после полуночи и часы перед рассветом. В это время радиант метеорного потока будет находиться достаточно высоко над горизонтом.

При благоприятных погодных условиях можно будет наблюдать около 4 метеоров в час. Максимум активности метеорного потока придется на период, близкий к фазе новолуния. Поэтому лунный свет практически не будет мешать наблюдениям, что значительно улучшит условия для их проведения.

Отметим, что для наблюдения за метеорами телескоп не требуется. Лучше всего наблюдать метеорный поток невооруженным глазом, выбрав место вдали от городского освещения. При этом рекомендуется смотреть не непосредственно на радиант, а на участок неба, расположенный примерно в 30–40 градусах от него.

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