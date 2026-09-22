Рассмотрены перспективы азербайджано-швейцарских отношений
В рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с членом Федерального совета Швейцарской Конфедерации, руководителем Федерального департамента иностранных дел Игнасио Кассисом.
Об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в социальной сети X.
Сообщается, что стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития азербайджано-швейцарских отношений, подчеркнув важность продолжения регулярного политического диалога и дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества.
В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества в рамках ОБСЕ.
Стороны отметили важность поддержания устойчивых взаимных контактов и конструктивного международного сотрудничества.