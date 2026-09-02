Netflix выпустит документальный сериал о Мэттью Перри

Стриминговый сервис Netflix выпустит трехсерийный документальный сериал о жизни и наследии звезды сериала «Друзья» Мэттью Перри.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Netflix, документальный проект под названием The One About Matthew Perry выйдет 27 октября 2026 года.

Сериал станет первым масштабным документальным проектом, посвященным жизни актера. В центре истории - путь М.Перри от начинающего комика до мировой известности благодаря роли Чендлера Бинга в культовом сериале «Друзья», а также его личная жизнь и многолетняя борьба с зависимостью.

В документальном проекте прозвучат ранее не публиковавшиеся воспоминания людей, близко знавших актера. В частности, интервью даст его сестра Миа Перри Боуик. Кроме того, создатели использовали ранее не публиковавшиеся фотографии и видеозаписи из личного архива семьи актера.

В сериале также будут представлены воспоминания близких друзей М.Перри и его творческих коллег. По словам режиссера проекта, обладательницы премии Emmy Мэри Робертсон, создатели стремились показать человека, стоявшего за образом телевизионной звезды, и рассказать о тех сторонах его жизни, которые оставались неизвестными широкой публике.

Мэттью Перри умер 28 октября 2023 года в возрасте 54 лет. Актер получил мировую известность благодаря роли Чендлера Бинга в сериале «Друзья», который выходил с 1994 по 2004 год и насчитывает 236 эпизодов.

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