В прокуратуре расследуют дело подростка, убившего отца в Шамкире и одноклассника в РФ

По факту жестокого убийства 56-летнего жителя села Заям Джирдахан Шамкирского района Арифа Набиева расследуется уголовное дело.

Как стало известно 1news.az, по факту преступления, совершенного в начале 2026 года, в прокуратуре Шамкирского района расследуется уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

По данному факту в настоящее время продолжаются необходимые следственные действия.

Напомним, что ранее в СМИ распространилось видеообращение Марии Усольцевой — матери 15-летнего Александра Усольцева, убитого 28 августа в российском городе Ханты-Мансийске. Тело подростка с ножевыми ранениями было обнаружено в заброшенной пристройке. Женщина заявила, что её сына лишил жизни его бывший одноклассник — 15-летний Дмитрий Набиев, сын покойного Арифа Набиева.

По словам Марии Усольцевой, подозреваемый долгое время втирался в доверие к её сыну и заманивал его в заброшенное здание. По имеющимся данным, в начале 2026 года подросток жестоко расправился с собственным отцом в Шамкире, после чего с помощью 23-летнего старшего брата скрылся от следствия, незаконно пересёк границу с РФ и находился в международном розыске. В Ханты-Мансийске несовершеннолетний свободно проживал под опекой брата, пока не совершил новое тяжкое преступление.

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