Вынесен первый приговор по делу о смерти Мэттью Перри

В Лос-Анджелесе 44-летний доктор Сальвадор Пласенсия был приговорён к 2,5 годам лишения свободы и двум годам условно за продажу кетамина актёру Мэттью Перри в последние недели перед его смертью от передозировки.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на CNN.

Подчеркивается, что Пласенсия не предоставил М.Перри вещество, которое стало смертельным, но способствовал его зависимости ради собственной выгоды – отмечается, что доктор признал вину по четырём пунктам незаконного сбыта кетамина.

Пласенсия стал первым из пяти обвиняемых, признавших вину по делу о смерти звезды культового сериала «Друзья» Мэттью Перри в 2023 году в возрасте 54 лет - актёр долгие годы боролся с зависимостью, начавшейся ещё во времена съёмок принесшего ему мировую славу сериала.

