 Вынесен первый приговор по делу о смерти Мэттью Перри | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Вынесен первый приговор по делу о смерти Мэттью Перри

Феликс Вишневецкий14:53 - Сегодня
Вынесен первый приговор по делу о смерти Мэттью Перри

В Лос-Анджелесе 44-летний доктор Сальвадор Пласенсия был приговорён к 2,5 годам лишения свободы и двум годам условно за продажу кетамина актёру Мэттью Перри в последние недели перед его смертью от передозировки.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на CNN.

Подчеркивается, что Пласенсия не предоставил М.Перри вещество, которое стало смертельным, но способствовал его зависимости ради собственной выгоды – отмечается, что доктор признал вину по четырём пунктам незаконного сбыта кетамина.

Пласенсия стал первым из пяти обвиняемых, признавших вину по делу о смерти звезды культового сериала «Друзья» Мэттью Перри в 2023 году в возрасте 54 лет - актёр долгие годы боролся с зависимостью, начавшейся ещё во времена съёмок принесшего ему мировую славу сериала.

Читайте по теме:

«Королева кетамина» признала себя виновной по делу о смерти Мэттью Перри

Сальма Хайек о Мэттью Перри: «Мой друг, ты ушел слишком рано…» - ФОТО

До слез: память Мэттью Перри трогательно почтили на «Эмми» песней «I'll Be There for You» - ВИДЕО

Поделиться:
206

Актуально

Общество

Погода на пятницу: В Баку ожидаются ливни

Точка зрения

Казахстан смог вернуть часть Арала. Удастся ли прикаспийским странам спасти ...

Политика

Ильхам Алиев: Азербайджан - инициатор мирной повестки

Общество

Мирза Кадым Иревани в 26-м издании проекта «Халг Аманаты» - ФОТО

В мире

Пашинян объяснил содержание энергетического проекта ЕС

Пашинян считает, что иностранные спецслужбы могут воспользоваться «уязвимостью» католикоса

Пашинян: Предпочтительно, чтобы компания «Электросети Армении» стала госсобственностью

Вынесен первый приговор по делу о смерти Мэттью Перри

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Робот станцевал под песню «Гарагёз бой-бой» - ВИДЕО

Группа епископов и архиепископов призвала Католикоса всех армян к отставке

Жена вице-президента Ирана погибла в ДТП

Самолет рейсом Москва-Пхукет после возгорание двигателя успешно приземлился в Домодедово - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Пашинян объяснил содержание энергетического проекта ЕС

Сегодня, 15:50

Mastercard ускоряет будущее городской мобильности с открытой системой оплаты проезда в Азербайджане

Сегодня, 15:45

Пашинян считает, что иностранные спецслужбы могут воспользоваться «уязвимостью» католикоса

Сегодня, 15:15

Глава МИД Азербайджана и британский госминистр обсудили перспективы сотрудничества

Сегодня, 15:07

Пашинян: Предпочтительно, чтобы компания «Электросети Армении» стала госсобственностью

Сегодня, 15:00

Вынесен первый приговор по делу о смерти Мэттью Перри

Сегодня, 14:53

Погода на пятницу: В Баку ожидаются ливни

Сегодня, 14:45

Казахстан смог вернуть часть Арала. Удастся ли прикаспийским странам спасти Каспий?

Сегодня, 14:38

На Новом Бульваре открыли велосипедную дорожку - ФОТО

Сегодня, 14:32

Пашинян: Народ Армении получит возможность принять решение по новой Конституции

Сегодня, 14:27

ПА ОБСЕ готова поддержать мир между Баку и Ереваном

Сегодня, 14:13

Стала известна дата суда над обвиняемым в терроризме в Ханкенди Карена Аванесяна

Сегодня, 14:00

Валтонен: В мирном процессе между Баку и Ереваном наблюдается позитивная динамика

Сегодня, 13:57

Эльтон Гусейналиев принизил творчество Флоры Керимовой, народная артистка ответила - ВИДЕО

Сегодня, 13:48

Госуниверситеты Грузии прекращают прием иностранных студентов со следующего года

Сегодня, 13:42

Ильхам Алиев: Азербайджан - инициатор мирной повестки

Сегодня, 13:37

Назначен председатель правления Азербайджанского фонда развития бизнеса

Сегодня, 13:32

Льготы для бизнеса сохраняются только в освобожденных районах

Сегодня, 13:27

Британия гордится крепнущими оборонными связями с Азербайджаном - посол

Сегодня, 13:23

Будет рассмотрен вопрос о действительном членстве Рамиза Мехтиева

Сегодня, 13:20
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30