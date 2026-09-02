Новая схема мошенничества в Азербайджане: Аферисты звонят от имени госорганов

Кибермошенники звонят гражданам от имени различных государственных органов и под предлогом обеспечения безопасности денежных средств на их банковских счетах сообщают ложную информацию о необходимости перевести деньги на другие счета.

МВД призывает граждан быть внимательными к звонкам и сообщениям, поступающим из различных зарубежных стран от имени государственных органов, не сообщать собеседникам личные и банковские данные, не передавать коды подтверждения, отправленные на мобильные телефоны, не переходить по неизвестным ссылкам, а также не осуществлять какие-либо платежи или финансовые операции по таким обращениям.

«Необходимо помнить, что государственные органы не запрашивают у граждан посредством телефонных звонков, социальных сетей и мессенджеров конфиденциальные данные банковских карт, CVV/CVC и OTP-коды. Передача этой информации посторонним лицам может привести к хищению денежных средств с банковских счетов» - отмечают в МВД.

При столкновении с любым случаем кибермошенничества можно обратиться в МВД по номеру 102 или официальные аккаунты ведомства в социальных сетях.