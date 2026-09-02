Погода на четверг: В Баку ожидается до 30 градусов тепла 

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на четверг, 3 сентября.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Будет дуть северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-21° тепла, днем - 26-30° тепла. Атмосферное давление - 762 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-75%, днем – 45-50%.

В регионах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако ночью и утром в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди и грозы. В отдельных горных районах ночью и утром временами ожидается туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-22° тепла, днем - 27-32° тепла, в горах ночью - 10-15° тепла, днем – 18-22° тепла.