Участились случаи продажи поддельных билетов на поезд Баку-Тбилиси-Баку: Комментарий АЖД - ФОТО

В последние дни в ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) поступают обращения граждан в связи с продажей поддельных билетов на поезд по маршруту Баку - Тбилиси - Баку.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АЖД, некоторые туристические компании и аккаунты в социальных сетях предлагают пассажирам поддельные билеты на несуществующие места.

В АЖД заявили, что в связи с выявленными случаями обращаются в правоохранительные органы. По фактам проводится расследование, принимаются регулярные меры для предотвращения злоупотреблений, а лица и страницы, занимающиеся мошенничеством, устанавливаются и привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством.

В АЖД также подчеркнули, что не сотрудничают ни с одной туристической компанией или посредником по данному маршруту и не выделяют им квоты на билеты.

АЖД рекомендует пассажирам приобретать билеты только через официальный сайт ADY, мобильное приложение «ADY Mobile» или железнодорожные кассы.