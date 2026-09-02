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Трамп задумался о переименовании Ормузского пролива в свою честь

First News Media20:40 - Сегодня
Трамп задумался о переименовании Ормузского пролива в свою честь

Президент США Дональд Трамп предложил переименовать Ормузский пролив в «Пролив Трампа».

Об этом американский лидер написал на своей странице в соцсети Truth Social.

Трамп объяснил свою идею тем, что, по его словам, Ормузский пролив теперь находится под контролем США.

«Теперь, когда он находится под контролем США, не стоит ли нам переименовать Ормузский пролив в пролив Трампа? Как и сама Америка, он станет “горячее”, чем когда-либо!» — написал президент.

Ранее Трамп уже выступал с инициативами по изменению географических названий.

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