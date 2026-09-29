Джанни Инфантино разместил публикацию в связи со встречей с президентом Ильхамом Алиевым

Президент ФИФА Джанни Инфантино выразил благодарность Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Об этом 56-летний функционер написал на своей странице в Инстаграм.

«Для меня было честью встретиться в Баку с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Я поблагодарил господина Президента за поддержку, оказываемую ФИФА, а также проведение чемпионата мира и фестиваля U-15, которые состоятся впервые в истории.

Президент Азербайджана прекрасно понимает роль футбола с точки зрения создания возможностей для молодежи и объединения общин. Рад ощущать поддержку Президента Ильхама Алиева в продолжении проектов развития футбола совместно с Ассоциацией футбольных федераций Азербайджана», — отмечается в публикации.



