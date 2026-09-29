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Ливни в Сакарье: подтоплены дома и дороги, занятия приостановлены в 12 школах

1news Lab18:07 - Сегодня
Ливни в Сакарье: подтоплены дома и дороги, занятия приостановлены в 12 школах

Сильные ливни в турецкой провинции Сакарья привели к разливу рек: подтоплены дома, предприятия, сельхозугодья и дороги, на нескольких участках произошло обрушение дорожного полотна. Занятия приостановлены в 12 школах.

В махалле Карачай района Гейве река вышла из берегов, из-за паводка просела часть дороги, проходящей вдоль русла. В районе Карапюрчек разлилась река Канлычай, в махалле Канлычай также обрушился участок дороги. В махалле Дарычайыры района Карасу водой залило дома, предприятия, сельскохозяйственные угодья и дороги.

На дороге Адапазары - Карапюрчек в местности Эренлер водители столкнулись с трудностями при проезде, в зоне, где автомобили оказались под водой, продолжают работу подразделения жандармерии. В районе Сердиван на автомагистрали D-100 у махалле Ашагыдерекёй в направлении Стамбула из-за смещения грунта движение обеспечивается по одной стороне под контролем. На участке приняты меры безопасности, работы ведут бригады дорожной службы.

Муниципалитет Акязы сообщил о закрытии для движения моста Кепекли на дороге Акязы - Карапюрчек и участка у моста Яджылар на дороге Алтындере - Акязы. Жителей призвали пользоваться альтернативными маршрутами и следовать указаниям бригад.

Как говорится в заявлении Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), за два дня ливней в провинции выпало в среднем более 100 килограммов осадков на квадратный метр. На проблемных участках задействованы 560 сотрудников и 225 единиц техники.

Район Осадки, кг на квадратный метр
Феризли 150
Карапюрчек 144
Адапазары 133
Акязы 129
Хендек 126

В ведомстве отметили, что ликвидация подтоплений на ряде участков продолжается, принимаются меры, чтобы состояние инфраструктурных линий и грунта не привело к паводку, а также обрабатываются обращения жителей.

«Просим граждан, живущих прежде всего вблизи русел рек, проявлять осторожность в связи с риском подтопления. С одной стороны, Devlet Su İşleri работает в руслах рек, с другой - наши бригады ведут работы в городском и районных центрах. Мы боремся всеми силами, чтобы пережить беспрецедентные в истории осадки с минимальными последствиями», - говорится в заявлении.

В Центре координации бедствий муниципалитетом создан кризисный штаб под председательством мэра Сакарьи Юсуфа Алемдара. Штаб определил участки повышенного риска, обсудил распределение бригад и подготовил план действий для экстренного реагирования.

По словам Ю. Алемдара, в разных точках провинции выпало от 120 до 150 килограммов осадков на квадратный метр.

«За последние 24 часа выпали осадки, которых не было 27 лет. В последний раз такой показатель мы видели в 1999 году. Речь идёт об очень серьёзных осадках. Важно пережить этот дождь, это стихийное бедствие без ущерба для жизни и имущества, с наименьшими потерями», - сказал мэр.

Он сообщил, что работы на местах ведут SASKİ, городской муниципалитет, Devlet Su İşleri и районные муниципалитеты.

«Мы всеми силами находимся на местах. Мы постоянно поддерживаем связь со старостами, отслеживаем ситуацию в каждом квартале. Оперативно выезжаем в районы, где возникают проблемы. На местах работают 560 сотрудников и 225 единиц техники. Сегодня и завтра также ожидается продолжение осадков. В этой связи мы примем все меры и решительно продолжим работу», - отметил Ю. Алемдар.

Мэр осмотрел пострадавшие районы, ознакомился с ходом работ и пожелал жителям и предпринимателям скорейшего восстановления.

Занятия приостановлены в 12 школах в Адапазары, Акязы, Арифийе, Эренлере, Карапюрчеке, Карасу и Сёгютлю.

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