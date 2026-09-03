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Стала известна причина смерти Тима Карри

Феликс Вишневецкий09:50 - Сегодня
Стала известна причина смерти Тима Карри

Причиной смерти британского актёра Тима Карри стала ишемическая болезнь сердца.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на People, это следует из документов Департамента общественного здравоохранения округа Лос-Анджелес.

Согласно документам, непосредственной причиной смерти актёра стала ишемическая болезнь сердца. Перенесённый инсульт и рак почки были указаны в качестве других значимых состояний, повлиявших на его здоровье.

Тим Карри скончался 25 августа 2026 года в возрасте 80 лет в своём доме в районе Толука-Лейк в Лос-Анджелесе.

Карри получил мировую известность благодаря роли доктора Фрэнка-эн-Фертера в культовом фильме «Шоу ужасов Рокки Хоррора». Актёр также сыграл Пеннивайза в телевизионной экранизации романа Стивена Кинга «Оно», а также снялся в фильмах «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке», «Энни» и других картинах.

В 2012 году Т.Карри перенёс тяжёлый инсульт, после которого у него возникли проблемы с передвижением.

В последние годы актёр преимущественно занимался озвучиванием.

За свою карьеру Тим Карри неоднократно номинировался на престижные театральные премии, а в 1991 году получил премию «Эмми» за работу на телевидении.

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