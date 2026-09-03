Лесные пожары угрожают новым регионам Европы: ВОЗ оценивает риски

Большинство лесных пожаров в Европе возникает по вине человека, однако их масштабы и интенсивность во многом увеличиваются из-за более теплых и сухих условий, связанных с изменением климата.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Службу новостей ООН.

По данным Европейской информационной системы лесных пожаров, за первые восемь месяцев 2026 года в странах ЕС сгорело более 600 тыс. гектаров. Это значительно выше среднего показателя за последние 20 лет — около 280 тыс. гектаров, хотя меньше, чем за аналогичный период 2025 года, ставшего самым тяжелым за всю историю наблюдений.

Помимо традиционно подверженных пожарам Франции и Испании, повышенные риски сейчас наблюдаются в Западной и Центральной Европе, на Британских островах и юге Скандинавии.

Ситуацию в ближайшей перспективе могут дополнительно осложнить последствия развивающегося явления Эль-Ниньо, способного влиять на температуру и осадки и повышать вероятность экстремальных погодных явлений.

ВОЗ призывает страны заранее оценивать риски и готовить системы здравоохранения к последствиям лесных пожаров. Кипр и Ирландия впервые провели комплексные национальные оценки рисков, включив в число приоритетных угроз для здоровья лесные пожары и волны жары. С 2018 года ВОЗ провела 38 национальных семинаров по стратегической оценке рисков в Европейском регионе.