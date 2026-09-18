Число погибших при теракте у мечети в Пакистане возросло до 21 - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

По меньшей мере 21 человек, в том числе 15 полицейских, погибли в результате взрыва у мечети на северо-западе Пакистана.

Об этом сообщил телеканал Geo News со ссылкой на медработников.

Согласно их данным, еще 103 человека получили ранения.

Взрыв прогремел сегодня на территории комплекса Police Lines в городе Кохат провинции Хайбер-Пахтунхва. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Правоохранители также ликвидировали шесть злоумышленников. Власти Пакистана назвали произошедшее терактом.

14:00

Не менее 15 человек погибли и 50 получили ранения в результате взрыва возле мечети во время пятничной молитвы в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана.

Об этом сообщил телеканал Geo TV.

По его информации, мечеть находится рядом с полицейским участком. В результате взрыва обрушилась одна из стен мечети, на месте работают спасатели. Раненые госпитализированы.