Число погибших при теракте у мечети в Пакистане возросло до 21 - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
По меньшей мере 21 человек, в том числе 15 полицейских, погибли в результате взрыва у мечети на северо-западе Пакистана.
Об этом сообщил телеканал Geo News со ссылкой на медработников.
Согласно их данным, еще 103 человека получили ранения.
Взрыв прогремел сегодня на территории комплекса Police Lines в городе Кохат провинции Хайбер-Пахтунхва. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Правоохранители также ликвидировали шесть злоумышленников. Власти Пакистана назвали произошедшее терактом.
14:00
Не менее 15 человек погибли и 50 получили ранения в результате взрыва возле мечети во время пятничной молитвы в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана.
Об этом сообщил телеканал Geo TV.
По его информации, мечеть находится рядом с полицейским участком. В результате взрыва обрушилась одна из стен мечети, на месте работают спасатели. Раненые госпитализированы.