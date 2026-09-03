Каллас выступила против идеи Франции и ФРГ реформировать дипслужбу ЕС

Глава евродипломатии Кая Каллас сопротивляется инициативе Франции и Германии по реформированию внешнеполитической службы ЕС, опасаясь усиления контроля со стороны Еврокомиссии (ЕК).

Об этом сообщает европейское издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов и чиновников.

Ранее Париж и Берлин предложили передать часть функций внешнеполитической службы ЕС в структуру Еврокомиссии, что, по мнению союзников Каллас, позволит главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен усилить контроль над внешней политикой. В ответ Каллас обратилась к новому генсеку внешнеполитической службы ЕС Кайсе Оллонгрен, которая проводит консультации со странами-участницами и разрабатывает альтернативные предложения по реформе. Ожидается, что Оллонгрен предложит создать целевую группу «Совет старейшин», чтобы в ее рамках обсудить возможные изменения, сообщает европейский чиновник.

Politico пишет, что на встрече глав МИД стран ЕС в Ирландии Каллас заявила, что большинство министров выступили против институциональных изменений. Она настаивает, что проблемы в работе дипслужбы связаны не с ее устройством, а с необходимостью единогласного принятия решений. «Проблема не в договорах и не в институциональной структуре. Проблема в реализации», — приводит издание ее слова.

Как отмечает издание, критика работы дипслужбы усилилась на фоне конфликтов в Украине и на Ближнем Востоке, а также из-за необходимости сокращения расходов в рамках нового долгосрочного бюджета ЕС.