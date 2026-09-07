Ушел из жизни ветеран азербайджанского футбола Мехман Гаджиев

Гянджинский футбол понес тяжелую утрату – в возрасте 52 лет после продолжительной болезни скончался ветеран азербайджанского футбола Мехман Гаджиев.

О смерти М.Гаджиева 1news.az сообщает со ссылкой на заявление Gəncəbasar PFK, опубликованное в социальной сети Facebook.

Мехман Гаджиев был известен своими выступлениями за клуб «Kəpəz», в составе которого стал чемпионом Азербайджана и обладателем Кубка страны; он также выступал за клубы «Turan» и «Qarabağ».

После завершения игровой карьеры Мехман Гаджиев работал тренером.

Allah rəhmət eləsin.