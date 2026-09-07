Сильный ветер повалил дерево на трассу Баку–Губа, движение транспорта частично ограничено
Сильный ветер, начавшийся с раннего утра 7 сентября, стал причиной происшествия в Губе.
На участке автодороги Баку–Губа, проходящем через территорию села Гарачай Губинского района, на проезжую часть упало крупное дерево, сообщает 1news.az со ссылкой на АРА.
В результате часть дороги оказалась перекрыта. В настоящее время одна полоса дороги открыта, движение транспортных средств регулируют сотрудники дорожной полиции.
В связи с произошедшим принимаются соответствующие меры.
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