Сильный ветер повалил дерево на трассу Баку–Губа, движение транспорта частично ограничено 

Сильный ветер, начавшийся с раннего утра 7 сентября, стал причиной происшествия в Губе.

На участке автодороги Баку–Губа, проходящем через территорию села Гарачай Губинского района, на проезжую часть упало крупное дерево, сообщает 1news.az со ссылкой на АРА.

В результате часть дороги оказалась перекрыта. В настоящее время одна полоса дороги открыта, движение транспортных средств регулируют сотрудники дорожной полиции.

В связи с произошедшим принимаются соответствующие меры.