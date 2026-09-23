В Азербайджане бабушка задушила новорождённого внука по дороге из роддома

В Нахчыване завершен судебный процесс по делу К.С., 1974 года рождения, обвиняемой в убийстве новорождённого ребенка.

Как сообщает Xitab24.az, в ходе заседания в Суде по тяжким преступлениям Нахчыванской АР стало известно, что убитого ребёнка родила собственная дочь обвиняемой. Причиной преступления стало то, что ребенок родился вне брака.

Ребёнок родился в Перинатальном центре Нахчыванской АР. По дороге домой женщина задушила новорождённого в автомобиле. Чтобы не было слышно плача ребёнка, она попросила водителя увеличить громкость магнитофона.

После этого К.С. спрятала тело ребёнка в хозяйственной постройке во дворе, а затем сбросила его в туалетную яму.

Женщина объяснила свой поступок желанием избежать позора перед окружающими.

Суд признал К.С. виновной по статье 120.2.9 Уголовного кодекса Азербайджана и приговорил её к 14 годам лишения свободы.