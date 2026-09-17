Хикмет Гаджиев: Азербайджан привержен сохранению христианского наследия на своей территории

Азербайджан привержен сохранению христианского наследия на своей территории, поскольку это - часть его истории.

Об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в рамках своего участия на Арабском медиафоруме в Дубае, сообщает Euronews.

«Азербайджан привержен сохранению христианского наследия на своей суверенной территории, независимо от его принадлежности, и точка. Потому что это - наше культурное наследие», - подчеркнул он.

Хикмет Гаджиев констатировал, что за годы оккупации исламское культурное наследие в Карабахе и Восточном Зангезуре подвергалось полному уничтожению со стороны Армении: «В наших мечетях даже содержали свиней. С нашей стороны нет проявлений мести, но это наша история и наше наследие, и мы не можем этого забыть».

Раскрывая историю культурного и религиозного многообразия в Азербайджане, Хикмет Гаджиев отметил, что «более чем горд тем, что страна является одним из первых очагов зороастризма».

«Это также одно из первых мест зарождения христианства: еще в IV веке христианство было принято Кавказской Албанией в качестве официальной религии, после чего Азербайджан также одним из первых принял ислам. Азербайджан - часть исламской цивилизации и вместе с тем сегодня в стране мирно сосуществуют ислам, христианство и иудаизм, с мечетями, церквями и синагогами», - сказал он.