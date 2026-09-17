Трамп встретился в Белом доме с представителями армянских церквей и послом Армении

Президент США Дональд Трамп встретился с послом Армении в США Нареком Мкртчяном и представителями армянского духовенства, сообщает пресс-служба посольства РА.

Встреча была организована посольством Армении в сотрудничестве с Управлением веры Белого дома. В ней также приняли участие руководитель Управления веры, многолетний духовный наставник Трампа Пола Уайт-Кейн и директор управления Дженнифер С. Корн.

Армянские общины представляли главы Западной и Восточной епархий Армянской апостольской церкви, главы Восточной и Западной епархий Великого Дома Киликийского ААЦ, глава Армянской католической епархии Северной Америки и Канады, а также старший пастор Армянского евангелического союза Северной Америки.

Участники встречи обсудили отношения Армении и США, христианско-цивилизационные связи между двумя народами, вопросы религиозной свободы, а также усилия по установлению мира и стабильности. Отдельно была отмечена роль веры и духовных ценностей в укреплении взаимопонимания между народами.

Армянские духовные лидеры также вознесли совместную молитву, испросив Божьего благословения для процветания и будущего народов Армении и США, а также для укрепления дружбы между двумя странами.

«В своей молитве духовные лидеры также коснулись усилий по установлению мира, подчеркнув вклад президента США Дональда Трампа в процесс установления мира», — говорится в сообщении посольства.

Источник: Sputnik Армения