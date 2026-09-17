В Уджаре пожар полностью уничтожил частный дом - ФОТО - ВИДЕО

В Уджарском районе произошел пожар, в результате которого полностью сгорел частный дом и находившееся в нем имущество.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, возгорание произошло в селе Газгумлаг. Огонь уничтожил трехкомнатный жилой дом общей площадью 110 квадратных метров, принадлежащий жителю села Вусалу Рустамову.

По предварительной информации, пожар начался с находившегося во дворе стога сена. После возгорания огонь распространился на расположенный рядом жилой дом. Помимо дома и имущества, в результате пожара полностью сгорели около 12 тонн прессованного сена, хранившегося во дворе.

В результате пожара никто не погиб и не пострадал.

По факту происшествия проводится расследование.