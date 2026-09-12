Зеленский готов встретиться с Путиным на G20 в США - ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский хочет договориться о личной встрече с российским коллегой Владимиром Путиным во время саммита «Группы двадцати» (G20) в Майами.

По словам Зеленского, он полетит в Майами, если глава Кремля посетит саммит лидеров стран G20, который запланирован на декабрь 2026 года.

«Мы должны там быть. Мы должны встретиться, поговорить и принять решение», — заявил Зеленский.

По его словам, то, что он собирается сказать Путину, имеет меньшее значение, чем результаты.

«Дело не в словах. Что я ему скажу или что он хочет сказать мне — это не имеет значения. Результаты имеют значение. Вот и все», — сказал украинский лидер.

Кремль пока отказывается сообщать, полетит ли Путин в Майами на саммит G20. Последний раз лично он присутствовал на встрече «Группы двадцати» семь лет назад.

Источник: DW